PSAKD, ABD'nin Venezuela Saldırılarını Protesto Etti

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA)- Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Ören ve Dedeyazı Şubeleri, Malatya'nın Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'nde ortak açıklama yaparak ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını protesto etti. Açıklamada, "ABD emperyalizminin, Latin Amerika halklarının iradesini hiçe sayarak Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği askeri saldırganlık ile Devlet Başkanı'nın ve eşinin kaçırılarak alıkonulması asla kabul edilemez" denildi.

Ören Mahallesi'nde bir araya gelen PSAKD Ören ve Dedeyazı Şube yöneticileri adına basın açıklamasını PSAKD Merkez Denetleme Kurulu Başkanı Mazlum Köse okudu. Basın açıklamasına CHP, DEM Parti, EMEP ve Sol Parti Akçadağ İlçe Örgütü temsilcileri de destek verdi.

Basın açıklaması sırasında katılımcılar, "Katil ABD Venezuela'dan defol", "Emperyalizm yenilecek", "Venezuela halkı yalnız değildir", "İşgalci ABD Venezuela'dan defol" ve "Katil ABD Ortadoğu'dan defol" yazılı dövizler taşıdı.

"ABD müdahalesi insanlık tarihi açısından bir utançtır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır ekonomik yaptırımlar yoluyla açlığa mahküm ettiği, buna rağmen kendisine diz çökmeyen Latin Amerika halklarına yönelik sürdürülen bu saldırganlık, insanlık tarihi açısından bir utançtır.

Bu tutum, 'demokrasi' söylemi altında yürütülen sömürü ve saldırı politikalarının devamıdır. Venezuela halkının kendi ülkesi hakkında söz söyleme hakkını gasbeden ABD'ye karşı dünyanın sessiz kalması da aynı ölçüde kabul edilemezdir.

ABD'nin Venezuela'ya dönük bu saldırgan tutumu, dünyanın başka coğrafyalarında sergilediği ikiyüzlü ve kanlı politikaların bir benzeridir. Aynı ABD, Orta Doğu'da cihatçı, selefi ve insanlık düşmanı çetelere açık ya da örtük destek sunmaktadır. Bunun en somut örneklerinden biri, Suriye'de Alevilere yönelik katliamların faili olan cihatçı çetelerin liderlerinden Colani'ye ve onun katil çete sürüsüne verilen destektir.

Dünya kamuoyu şunu bilmelidir ki; emperyalizm nerede varsa, orada kan, yıkım ve katliam vardır. Venezuela'da halkların iradesini gasp etmeye çalışan anlayış ile Suriye'de Alevi köylerini hedef alan selefi cihatçı çeteler aynı zihniyetten beslenmektedir.

Biz Aleviler; ABD'nin Venezuela'ya yönelik tüm saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Suriye'de Alevi katliamlarının sorumlularından biri olan Colani ve benzeri cihatçı yapılara verilen her türlü desteğin insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Halkların eşitliğini, inançların özgürlüğünü ve ülkelerin kendi kaderini tayin hakkını savunmaya devam edeceğimizi ilan ediyoruz.

Bizler; tarih boyunca zulme karşı direnenlerin safında olduğumuz gibi, bugün de Venezuela halkının, Orta Doğu'da katledilen Alevilerin ve dünyanın dört bir yanında zalimlere karşı mücadele eden tüm halkların yanındayız. Zulüm nereden gelirse gelsin karşısında durmak inancımızın temel düsturudur. Emperyalizme, savaşa ve işgale karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Venezuela halkının iradesi gasbedilemez, zorbalıkla diz çöktürülemez."