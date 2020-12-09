Sosyal medyada 'halkı aşağılama' şüphelisine gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyada halkın bir kesimini aşağıladığı belirlenen M.B.'nin polis ekiplerince gözaltına alındığını açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerinin 7/24 internet ortamında sanal devriye faaliyetlerini yürüttüğü belirtilerek, şöyle denildi: "Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 08 Aralık 2020 tarihinde PSG-Medipol Başakşehir Futbol Kulübü arasında oynanan futbol müsabakası esnasında meydana gelen ırkçılık söylemi üzerinden sosyal medya platformu Twitter'da ülkemiz nezdinde infial oluşturacak şekilde halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak aşağıladığı değerlendirilen '@yapmamelihboran' hesabının kullanıcısı M.B. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık talimatı doğrultusunda şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, adli işlemler devam etmektedir"

ANKARA, -