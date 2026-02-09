PSOE Aragon'da İkinci Seçim Hezimeti Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

PSOE Aragon'da İkinci Seçim Hezimeti Yaşadı

09.02.2026 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyalist İşçi Partisi, Aragon'daki yerel seçimlerde ikinci kez ağır yenilgi aldı. PP kazandı.

İspanya'nın kuzeyindeki Aragon özerk yönetim parlamento seçimlerinden yenilgi alan, Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), son iki ayda ikinci seçim hezimeti yaşadı.

Aragon özerk yönetiminde 8 Şubat Pazar günü yerel parlamento seçimleri yapıldı.

Resmi sonuçlara göre, toplam 67 sandalyenin olduğu Aragon özerk parlamentosunda ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) 26, PSOE 18, aşırı sağcı Vox partisi 14, Chunta Aragonesista 6, Aragon Existe 2, Birleşik Sol-Sumar ittifakı 1 milletvekili çıkardı.

Seçimleri PP kazansa da Aragon'u yönetmek için dışarıdan destek alması ya da koalisyon kurması gerekecek.

Aragon'daki 2023'teki son seçimlere göre bu kez PP ve PSOE oy kaybı yaşarken, aşırı sağcı Vox'un oylarını iki kat artırarak 7 olan milletvekili sayısını 14'e çıkarması dikkat çekti.

İspanya'da Aralık 2025'te Extremadura'da yapılan yerel parlamento seçimlerinden sonra bu kez Aragon'da da ciddi oy kaybı yaşayan PSOE, iki ay içerisinde iki büyük seçim hezimeti yaşadı.

Başbakan Pedro Sanchez, eski Hükümet Sözcüsü ve Eğitim Bakanı Pilar Alegria'yı partisinden Aragon başkan adayı olarak göstermişti.

Alegria, gazetecilere yaptığı değerlendirmede, "İstediğimiz sonuç bu değildi ancak Aragon'u savunmaya devam edeceğiz. Kamu hizmetlerinin savunulması, saygı ve birlikte yaşamanın temel değerler olarak korunması için mücadeleye devam edeceğiz. Ciddi ve sorumlu bir muhalefet olacağız. PP, her seferinde aşırı sağa daha fazla bağlı oluyor. Aşırı sağ yükselişe geçtiğinde, en çok acı çekenler ise Aragon halkı oluyor." dedi.

Kaynak: AA

İşçi Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PSOE Aragon'da İkinci Seçim Hezimeti Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı Rize Valisi 1 yıldır küs olan belediye başkanı ile muhtarı barıştırdı
Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı Epstein dosyasında rahatsız edici yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i kıyafeti üzerinden hedef aldı Tepkiler gecikmedi Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i kıyafeti üzerinden hedef aldı! Tepkiler gecikmedi
Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti Rock dünyasının efsane ismi Brad Arnold hayatını kaybetti
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs gözaltına alındı

23:34
CHP’den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel’den yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanının küfür iddialarına Özgür Özel'den yanıt
23:14
Kocaeli’de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
Kocaeli'de 24 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı
21:58
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
Beşiktaş, 2 farklı geriye düştüğü maçta sahadan 1 puanla ayrıldı
21:41
CHP’den istifa eden belediye başkanından “AK Parti’ye mi geçeceksiniz“ sorusuna yanıt
CHP'den istifa eden belediye başkanından "AK Parti'ye mi geçeceksiniz?" sorusuna yanıt
21:26
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye’de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
Brezilyalı oyuncu Jessica May, Türkiye'de en çok şaşırdığı 5 alışkanlığı sıraladı
21:02
Keçiören Belediye Başkanı CHP’den istifa etti, Mansur Yavaş’tan ilk açıklama geldi
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti, Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 01:48:38. #7.11#
SON DAKİKA: PSOE Aragon'da İkinci Seçim Hezimeti Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.