Putin ve Al Nahyan\'dan Ortak İşbirliği Vurgusu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, resmi ziyaret düzenlediği Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi. Al Nahyan, Moskova temasları kapsamında Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından karşılandı. İki ülke marşlarının çalındığı törende, liderlere heyetler tanıtıldı. Al Nahyan ve Putin daha sonra Kremlin Sarayı'nın Aziz George Salonu'nda ikili görüşmeye geçti. Görüşmede çok yönlü Rusya-BAE iş birliği, Orta Doğu'daki güncel durum ve uluslararası konular yer aldı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. Yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "Ülkelerimiz arasındaki çok yönlü, karşılıklı fayda sağlayan ve dinamik bir şekilde gelişen Rusya-BAE stratejik ortaklığının ilerletilmesine yönelik sizlerin kişisel katkısını yüksek bir şekilde değerli görüyoruz" dedi. Hükümetler, parlamentolar, bakanlıklar, kurumlar ve hatta iş dünyası düzeyinde siyasi diyalog tesis edildiğini aktaran Putin, "BAE, Arap dünyasındaki bizim önemli bir ticari ortağımız. İkili ticaret istikrarlı bir şekilde büyüyor ve genişliyor. Hükümetlerarası komisyon aktif olarak çalışıyor. İlk kez Rusya-BAE İş Forumu düzenlendi. Yatırım iş birliği yüksek düzeyde. Rus Doğrudan Yatırım Fonu ile Mubadala Fonu 60'tan fazla projeyi hayata geçirdi. Teknoloji ve sanayi alanındaki iş birliği ileri seviyede. Yüksek teknoloji şirketimiz Yandex, hizmetlerini BAE pazarında tanıtıyor. Enerji sektöründe de önemli girişimler bulunuyor" ifadelerini kullandı.

"Abu Dabi'deki üçlü görüşmelerde heyetimize gösterdiğiniz ilgi için şahsen size minnettarız"

BAE'nin Ukrayna savaşına ilişkin çabaları, tutukluların değişimi konusundaki katkısı ve BAE'de çeşitli temasların düzenlenmesine yönelik yardımlarına değinen Rus lider Putin, "Bu çabalarınıza müteşekkiriz. Geçen hafta Abu Dabi'de Güvenlik Çalışma Grubu çerçevesinde düzenlenen üçlü görüşmelerin kolaylaştırılması ve heyetimize gösterdiğiniz ilgi için şahsen size minnettarız" dedi.

"İran hattındaki güncel gelişmeleri de hep birlikte yakından takip ediyoruz"

Putin açıklamasını şu şekilde sürdü:

"Orta Doğu'daki durumla ilgili diyalogumuz da önemli. Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki durumu ve Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için ortak çabaları defalarca görüştük. Asıl konu, İsrail ile barış ve güvenlik içinde bir arada var olacak bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Bu, kalıcı bir çözüme ve bölgede uzun vadeli istikrara imkan sağlayacaktır. Elbette İran hattındaki güncel gelişmeleri de hep birlikte yakından takip ediyoruz"

"İlişkilerimiz 50 yılı aşkın süredir devam eden verimli iş birliği mirasına dayanıyor"

Al Nahyan ise, "BAE ile Rusya arasındaki ilişkiler, 50 yılı aşkın süredir devam eden verimli iş birliği mirasına dayanıyor. Ülkelerimiz ekonomi, enerji, yatırım, ticaret, teknoloji ve diğer alanlarda kalkınma için ortaklık ve sürdürülebilir iş birliği ile birbirine bağlıdır. Bu ilişkileri güçlendirmeye ve her iki ülkenin çıkarları doğrultusunda kalkınma hedeflerine ve ortaklıklara ulaşmaya kararlıyız" dedi.

Al Nahyan, "Rusya ile Ukrayna arasında mahkum ve tutukluların değişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çabalarımızda desteğiniz için teşekkür ederim. Bu çok önemli bir insani konu. BAE'nin barışın, uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacak siyasi ve diplomatik çatışmaların çözümüne yönelik her türlü çabayı tam olarak desteklediğini bir kez daha vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA