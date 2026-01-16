Putin ve Netanyahu\'dan Orta Doğu Görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Orta Doğu ve İran'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Netanyahu, Orta Doğu'daki durumu ve İran'ı ele aldı. Açıklamada, "Putin, bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların artırılması yönündeki temel tutumunu ortaya koydu. Arabuluculuk çabalarına devam etme ve ilgili tüm tarafları kapsayan yapıcı bir diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığını teyit etti" ifadeleri kullanıldı. Putin ve Netanyahu'nın ayrıca çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. - MOSKOVA