Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi
Politika

Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi

Putin ve Netanyahu\'dan Orta Doğu Görüşmesi
16.01.2026 13:46
Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesi yaparak Orta Doğu ve İran'daki durumu değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Orta Doğu ve İran'daki durumu ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin ve Netanyahu, Orta Doğu'daki durumu ve İran'ı ele aldı. Açıklamada, "Putin, bölgenin istikrar ve güvenliğini sağlamak amacıyla siyasi ve diplomatik çabaların artırılması yönündeki temel tutumunu ortaya koydu. Arabuluculuk çabalarına devam etme ve ilgili tüm tarafları kapsayan yapıcı bir diyaloğu teşvik etme konusundaki kararlılığını teyit etti" ifadeleri kullanıldı. Putin ve Netanyahu'nın ayrıca çeşitli düzeylerde temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi. - MOSKOVA

Vladimir Putin, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran

Son Dakika Politika Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika

SON DAKİKA: Putin ve Netanyahu'dan Orta Doğu Görüşmesi - Son Dakika
