Putin ve Şara'dan Suriye ve İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Putin ve Şara'dan Suriye ve İlişkiler Üzerine Görüşme

Putin ve Şara\'dan Suriye ve İlişkiler Üzerine Görüşme
28.01.2026 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile Moskova'da ikili ilişkileri ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede, ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki durumu ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya'yı ziyaret eden Şara ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, eski Sovyetler ve Suriye arasında diplomatik ilişkilerin 1944'te kurulduğunu anımsatarak, "Suriye ile ilişkilerin derin kökleri var. Yeni gerçekler doğrultusunda çabalarınız sayesinde Suriye ile Rusya arasındaki ilişkiler gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Şara ile geçen yıl görüştüğüne dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir önceki görüşmemizden sonra, devletlerimiz arasındaki ilişkilerin yeniden kurulması konusunda birçok şey yapıldı. Ekonomi alanında işbirliği düzeyi yükseltildi. (İkili ticaret hacminde) Yüzde 4 artış var. Bu, beklentilerimizden düşük olabilir ancak dikkat çekici bir gelişme. Bu nedenle bu eğilimin korunması gerekiyor. Her alanda ilişkilerimizi geliştirmek için çok şey yapılıyor."

Putin, Rus ve Suriye kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Rus hükümetinden bir heyetin Suriye'ye ziyaret gerçekleştirdiğini ve verimli çalışmalar yaptığını kaydetti.

Suriye ile çeşitli alanlarda çalışmayı planladıklarını dile getiren Putin, Rus şirketlerinin Suriye'nin yeniden inşa edilmesi sürecinde yer almaya hazır olduğunu söyledi.

Putin, Şara'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması yönündeki girişimlerini takdir ederek, "Bu sürecin hız kazanması nedeniyle sizi tebrik ediyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması gerektiğini her zaman savunduk. Bu yöndeki tüm girişimlerinizi destekliyoruz. Fırat bölgesinin entegrasyonu da bu yönde atılan önemli bir adım. Bunun, Suriye'nin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanmasına katkıda bulunacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesi"

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da Rusya'yı ikinci kez ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Havalimanından buraya gelirken çok fazla kar gördüm ve sonra tarihi hatırladım. Bazı tarafların kaç tane askeri harekat ile Moskova'ya ulaşmaya çalıştığını, sonra da hem Rus halkının gösterdiği cesaretin hem de havanın saldırılara karşı durulması konusunda yardımcı olduğunu hatırladım." dedi.

Şara, iki ülke arasında bugüne kadar 13 heyet ziyareti gerçekleştiğini dile getirerek, "İstişare edebileceğimiz ve çalışabileceğimiz çok konu var. Bunları görüşmede ele alacağımızı ve görüşmenin verimli olacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Suriye'nin son bir yılda uzun yol katettiğini belirten Şara, "Suriye'ye yönelik uygulanan yaptırımların kaldırıldığını" anımsattı.

Cumhurbaşkanı Şara, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasının önemini vurgulayarak, "Elbette, en büyük sorun Suriye topraklarının birleştirilmesidir. Geçen yıldan bu yana bu konuyla ilgileniyoruz. Rusya, Suriye'de ve bölgede durumun iyileşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. Bölgemiz istikrara son derece ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle, bu konudaki girişimlerinizden dolayı minnettarım." dedi.

Kaynak: AA

Vladimir Putin, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Moskova, Ekonomi, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin ve Şara'dan Suriye ve İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Vilnius Havalimanı’nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu Vilnius Havalimanı'nda balon tehdidi nedeniyle uçuşlar bir kez daha durduruldu
Türk Telekom’un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama Türk Telekom'un hizmetlerinin özel sektöre devredileceği iddiasına yalanlama
Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak Alman otomotiv tedarikçisi Aumovio 4 bin kişiyi daha işten çıkaracak
Baykal Gölü’nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı Baykal Gölü'nde görsel şölen: Metrelerce derinliğe inen buz tabakası hayran bıraktı
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz

17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 18:51:21. #7.11#
SON DAKİKA: Putin ve Şara'dan Suriye ve İlişkiler Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.