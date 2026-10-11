Rabia Soytürk’ten cesur sahne! Direk dansıyla dikkat çekti

Rabia Soytürk, Exxen’de yayımlanan Karma dizisinin ikinci sezonunda direk dansı yaptığı sahnelerle izleyicilerin karşısına çıktı. Oyuncunun performansı, diziden gelen görüntüler üzerine yapılan yorumların konusu oldu.

SELİN TÜRKMEN’İN ARDINDAN RABİA SOYTÜRK

Karma’da daha önce Selin Türkmen’in direk dansı sahneleri dikkat çekmişti. Bu kez aynı yapımda konuk oyuncu olarak yer alan Rabia Soytürk’ün dans ettiği sahneler öne çıktı.

SELİN TÜRKMEN

HER BÖLÜMDE FARKLI BİR HİKAYE

Tek mekanda geçen Karma, kapıyı çalan farklı karakterlerle her bölümde yeni bir hikayeyi izleyiciye sunuyor. PPH Yapım imzalı dizinin yapımcılığını Hitay Öztürk, yönetmenliğini Ömer Baykul üstleniyor. Senaryoyu ise Serkan Dağlı ve Muammer Tali kaleme alıyor.

İkinci sezonun konuk oyuncuları arasında Soytürk’ün yanı sıra Murat Dalkılıç, Gonca Vuslateri, Esra Dermancıoğlu, Cemal Hünal, Gökhan Türkmen ve Suzan Kardeş de bulunuyor.