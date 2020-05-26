Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde de sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, bu gece sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde, Malatya'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Malatya ile Elazığ'ı birbirine bağlayan D-300 kara yolu, Çöşnük, Battalgazi ve Anıt Kavşağı ile Yeşilçam, Recai Kutan, Kanalboyu, Sivas, Atatürk ve İnönü Caddesi, Soykan ve 15 Temmuz Millet Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.