Ramazan Durut Çubuk Esnaf Başkanı - Son Dakika
Ramazan Durut Çubuk Esnaf Başkanı

14.01.2026 10:37
Çubuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın genel kurulunda Ramazan Durut başkan seçildi.

Tebessüm Düğün ve Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda Ramazan Durut, Celalettin Rumi Türkoğlu ve Salih Koçak başkanlık için yarıştı.

Genel kurula katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaptığı konuşmada ilçenin her geçen gün büyüyüp geliştiğini belirterek, "Sırf muhalefet olsun diye ilçeye hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir algı oluşturmanın Çubuk'a faydası yok." dedi.

Metro hattının son durağının Çubuk olacağını vurgulayan Demirbaş, zamanla ilçenin birçok noktasına ulaşımın sağlanacağını ifade etti. Çubuk'un yatırım açısından Ankara'nın önemli bölgelerinden biri olduğuna dikkati çeken Demirbaş, ilçenin "Kuzey'in parlayan yıldızı" olma hedefiyle ilerlediğini dile getirdi.

Demirbaş, "Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu göreve talip olan üç değerli esnafımıza da çıktıkları bu yolda başarılar diliyorum. İlçemizde esnafımızla sürekli istişare halindeyiz. Gençlerimizin ticaretin içinde yer alması, kendi ekonomik düzenlerini kurmaları son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Ramazan Durut 350 oy alarak başkan seçildi. Celalettin Rumi Türkoğlu 303 oy alırken, Salih Koçak ise 103 oyda kaldı.

Ramazan Durut, kendisine destek veren üyelere teşekkür ederek, esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

