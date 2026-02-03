Ramazan Pidesi Zammı Enflasyonu Gözler Önüne Serdi - Son Dakika
Ramazan Pidesi Zammı Enflasyonu Gözler Önüne Serdi

03.02.2026 12:28
CHP'li Kış, ramazan pidesindeki %25 zamın hayat pahalılığını gösterdiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TÜİK'in açıkladığı Ocak ayı enflasyon oranı ile ramazan pidesine yapılan zammı kıyaslayarak, "Enflasyon tartışmalarının gölgesinde açıklanan ramazan pidesi fiyatları, hayat pahalılığının en sade ve en çarpıcı göstergelerinden biri oldu. 2025 yılında 20 TL olan 250 gram ramazan pidesi, 2026 itibarıyla 25 TL'ye yükseldi. Enflasyonun düştüğü yönündeki resmi açıklamalara rağmen, temel bir gıda ürününde yaşanan bu artış, vatandaşın hissettiği gerçek enflasyonun rakamlardan çok daha yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı Ocak ayı enflasyon rakamları arasındaki farka dikkati çekerek, "Aynı ay, aynı ülke, aynı ekonomi. Ama üç farklı enflasyon. Rakamlar küçülüyor, sofradaki yangın büyüyor. Ocak ayı enflasyon verileri, Türkiye'de artık tek bir ekonomik gerçek değil, üç ayrı tablo olduğunu bir kez daha ortaya koydu. TÜİK, ENAG ve İTO'nun açıkladığı farklı enflasyon oranları, kağıt üzerindeki rakamlarla vatandaşın mutfağındaki gerçek arasındaki derin uçurumu gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

"TÜİK'in sepetinde ramazan pidesi olmayabilir ama vatandaşın sofrasında var"

Ramazan pidesine gelen yüzde 25'lik zammın hayat pahalılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Kış, "Enflasyon tartışmalarının gölgesinde açıklanan ramazan pidesi fiyatları, hayat pahalılığının en sade ve en çarpıcı göstergelerinden biri oldu. 2025 yılında 20 TL olan 250 gram ramazan pidesi, 2026 itibarıyla 25 TL'ye yükseldi. Bu artış, yüzde 25 zam anlamına geliyor. Enflasyonun düştüğü yönündeki resmi açıklamalara rağmen, temel bir gıda ürününde yaşanan bu artış, vatandaşın hissettiği gerçek enflasyonun rakamlardan çok daha yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi. Enflasyon TÜİK'e göre düşük, ramazan pidesine göre yüksek. TÜİK'in sepetinde ramazan pidesi olmayabilir ama vatandaşın sofrasında var. Enflasyon kağıt üzerinde düşüyor deniyor ama pide her yıl biraz daha pahalılaşıyor. Ekonomi yönetilmiyor, algı yönetiliyor" dedi.

"Mutfakta yangın büyürken, kağıt üzerinde pembe bir tablo çiziliyor"

"Enflasyon düşüyorsa bu borçlar neden büyüyor?" diye soran CHP'li Kış, ekonomik verilere göre vatandaşın borcunun arttığını hatırlatarak, "Yoksulluk büyürken rakamlar küçültülüyor. Gerçek gizleniyor, fatura halka kesiliyor. Bu ekonomi modeli halkı değil, iktidarı koruyor. Vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borcu 6,1 trilyon liraya çıktı, yurttaşlar 2025 yılında bankalara 1 trilyon 222 milyar lira faiz ödedi, sadece ocak ayında icra dairelerine 866 bin yeni dosya geldi. Aynı dönemde bankacılık sektörünün 1,2 trilyon lira brüt kar açıkladı" ifadelerini kaydetti.

Uygulanan ekonomi politikalarının enflasyonla mücadele değil, halktan bankalara kaynak transferi anlamına geldiğini savunan Kış, "Bu ülkede enflasyon düşmüyor; sadece rakamlar aşağı çekiliyor. Mutfakta yangın büyürken, kağıt üzerinde pembe bir tablo çiziliyor. Gerçek mutfakta, rakamlar kağıtta" dedi.

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

