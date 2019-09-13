Son Dakika Haberleri: Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı
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Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

22 dakika önce

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan sanık Rasim Ozan Kütahyalı, "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.


İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu.

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Rasim Ozan Kütahyalı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15 
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