Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor - Son Dakika
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Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

17.08.2022 11:24
Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor

Red Bull Dance Your Style yarışmasının ilk elemesi 21 Ağustos'ta Antalya Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull Dance Your Style yarışmasının ilk elemesi 21 Ağustos'ta Antalya Olbia Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Red Bull açıklamasına göre, izleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2022 dansın en iyilerini belirlemek için geri döndü.

Dans pistlerini yeniden yeteneklerle buluşturmaya hazırlanan Red Bull Dance Your Style yarışması, bu yıl Instagram üzerinden toplanan başvuruların ardından elemelerle devam edecek.

Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği ve Türkiye finalinin 10 Eylül'de Ankara'da yapılacağı yarışmanın ilk elemesi 21 Ağustos Pazar günü Antalya Olbia Meydanı'nda 20.00'de gerçekleştirilecek.

Kadın ve erkek dansçıların birlikte yarışacağı Red Bull Dance Your Style finalide en iyi olan isim Güney Afrika'da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2022 Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oylarının yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacağı yarışmada, finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Red Bull Dance Your Style, Antalya elemesiyle başlıyor - Son Dakika

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