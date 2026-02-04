Refah Sınır Kapısı'nın Açılması Olumlu

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Jens Laerke, kısıtlamalarla da olsa Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirterek, Gazze'ye çok daha fazla yardım ulaştırmak için diğer kapalı olan sınırların da açılması gerektiğini söyledi.

Laerke, yaklaşık iki yıl aradan sonra Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Refah Sınır Kapısı'nın kısıtlı da olsa açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Laerke, dün sabah, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaşan insanlar olduğunu doğruladıklarını, bunun da olumlu bir gelişme olduğunu ifade etti.

Laerke, "Şu ana kadar Mısır'dan Gazze Şeridi'ne doğru hareket eden herhangi bir yardım tırı görmedik. Elbette (sağlık gerekçesiyle) tahliye edilenlere dikkati çekmek önemli ancak insani durumda gerçekten bir fark oluşturmak istiyorsanız, Gazze Şeridi'ne çok daha büyük miktarlarda insani yardım ulaştırmak da aynı derecede önemli ancak bu henüz gerçekleşmedi." dedi.

Gazze'de ağır kış şartlarının yaşandığını ve barınakları olmaması nedeniyle 11 çocuğun soğuktan hayatını kaybettiğini belirten Laerke, "(Gazze'ye) Çok daha fazla yardım ulaştırmamız gerekiyor. Refah Sınır Kapısının yanı sıra diğer kapalı olan sınırların da açılmasını istiyoruz. Böylece, yaklaşık 3 ay önce ateşkesin başlamasından bu yana yaptığımız gibi operasyonumuzu artırabiliriz. Ancak bunu, yardım tırlarının geçmesi için Refah Sınır Kapısı'nın yanı sıra şu anda kullanılmayan diğer kapıların da açılmasıyla hızlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Laerke, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapacak yardım tırlarının sayısının, Gazze'deki insani durumun ne kadar iyi veya kötü olduğunun çok iyi bir göstergesi olmadığını, önemli olanın, BM'nin yanı sıra uluslararası sivil toplum kuruluşları, Kızılhaç ve diğer kuruluşlardan çok daha fazla insani yardım gelmesi olduğunu vurguladı.

Refah Sınır Kapısı'nın açılmasının Gazze'ye yardımları artırmak için umut verici olduğunun altını çizen Laerke, "Gazze'deki insani duruma kalıcı çözüm bulmak için herkesin el birliğiyle çalışması ve sınır geçişlerinin açılması gerekiyor." diye konuştu.

Dünyanın Gazze'deki insani yardım ihtiyacına dikkati çekmesinin ve bunu kanıtlarıyla sunmasının önemine değinen Laerke, gerçek ihtiyaçlar oranında yardım ulaştırmalarının önemine işaret etti.

Laerke, "Refah Sınır Kapısı'nın açılması memnuniyet verici ancak burada bitmemeli. İlerleme burada durmamalı. (Tüm sınırların) Tamamen açılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var." dedi.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğünü vurgulayan Laerke, Gazze'de can kayıplarının yaşanmaya devam ettiğini belirtti.

Laerke, BM olarak Gazze Şeridi'ne ulaşan yardımlara ve giriş-çıkış yapan kişilere dair sayıları elde etmeyi planladıklarını ancak bunları kontrol yetkilerinin olmadığını dile getirdi.

Elde edilen sayıları derlemek için sürece Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra birçok aktörün dahil olduğunu kaydeden Laerke, topladıkları kesin verileri paylaşabilmeleri için biraz daha "sabırlı olunması" gerektiğini de sözlerine ekledi.