Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza - Son Dakika

Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza

11.01.2021 22:13
Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza, System.String[]

Rekabet Kurulu, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 'danışıklı teklif' verdikleri tespit edilen içlerinde ünlü firmaların da olduğu 34 teşebbüse idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, buğday unu pazarında faaliyet gösteren 46 teşebbüsün ihalelerde danışıklı teklif vermek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucu, Akmehmet Gıda San. ve Tic. AŞ, Altınbaşak Un İrmik ve Yem Sanayi ve Ticaret AŞ, Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Ay-Ser Bak Tarım Ürünleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic AŞ, Beşgöz Araboğulları Unculuk Sanayi ve Ticaret AŞ, Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. AŞ, Çiçek Un ve İrmik Tarım Ürünleri Gıda Nakliye Petrol Ürünleri San. ve Tic Ltd. Şti, Çorum Hitit Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Dervişoğlu Un Sanayi Nakliyat ve Ticaret AŞ, Elsa Ticaret Sanayi Turizm Nakliye ve Pazarlama Ltd. Şti, Emiroğlu Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Erenler Un İrmik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Erun Erbaa Un Sanayi Tarım Ürünleri Taşımacılık Dış Ticaret AŞ, Hüseyinova Gıda İnşaat Mühendislik Pazarlama Sanayii ve Ticaret Ltd. Şti, Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık AŞ, Merzifon Gülbahar Untarım Ürünleri Hayvancılık Gübre Zirai Aletler Sanayi İç-Dış Ticaret Nakliyecilik AŞ, Misafir Mis Başak Un Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Nihoruz Gıda San. Tic. AŞ, Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti, Saray Petrol Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Şimşekler Grup Tarım Ürünleri Taşımacılık Akaryakıt Otomotiv İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti, Taflan Un İnş. San. Tic. Ltd. Şti, Teksin Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Tunçoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Unay Un San. ve Tic. AŞ, Unsan Un Sanayi ve Ticaret AŞ, Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. AŞ, Ünsan Ünye Un San. ve Tic. AŞ, Yılmaz Un ve Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları San. ve Tic. AŞ, Zafer Un Fabrikası ve Karadeniz Un Sanayicileri Derneğine ilgili kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası verildi.

12 FİRMAYA CEZA VERİLMEDİ

Öte yandan Akçaabatlılar Gıda Maddeleri Sanayi Nakliyat ve Ticaret A.Ş, Akkarun Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti, Alaybeyi Gıda San. ve Tic. AŞ, Aydıngüler Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Darıca Un İnşaat Hafriyat Nakliyat Turizm Madencilik Ambalajlama Mühendislik Hizmetleri Gıda Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Gür Un Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Hatap Değirmenleri Gıda San. ve Tic. AŞ, Gözeli Un Yem Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği ile Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti'nin söz konusu hükümleri ihlal etmediklerinden, idari para cezası verilmesine yer olmadığı kararlaştırıldı.

Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza

Rekabet Kurulu, Para Cezası, Ticaret, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rekabet Kurulu'ndan buğday unu sektöründeki 34 firmaya ceza - Son Dakika Ekonomi


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