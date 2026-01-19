Rektör Karahocagil Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karahocagil, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Rektör Karahocagil, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de Açlıkla Mücadele Eden Filistinlilere Yemek Dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir Güneş Doğuyor" ve "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" fotoğraflarına oy veren Karahocagil, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" karelerini tercih etti.

Karahocagil, AA'nın her yıl geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasındaki karelerin birbirinden güzel ve kıymetli olduğunu belirterek, her birine farklı anlamlar yüklenen fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

Fotoğrafları çeken muhabir ile foto muhabirlerini tebrik eden Karahocagil, "Gazze: Açlık" kategorisindeki her bir karenin orada yaşananları birebir yansıttığını dile getirdi.

Karahocagil, bu acının ve zulmünün en kısa zamanda son bulması, bölgenin huzura ve barışa kavuşması temennisinde bulundu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.