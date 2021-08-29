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Rektör Sade: "30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir" - Son Dakika

Rektör Sade: "30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir"

29.08.2021 15:21
Rektör Sade:

Konya Ticaret Odası (KTO) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türk milletinin karakterin bağımsızlığın sembolü olduğunu belirterek, 30 Ağustos'un birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, Türk milletinin karakterin bağımsızlığın sembolü olduğunu belirterek, 30 Ağustos'un birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneği olduğunu söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Rektör Prof. Dr. Bayram Sade, her yıl büyük bir coşkuyla kutlanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünü kutlama heyecanı içerisinde olduklarını ifade ederek, "Zafer Ayı olarak bilinen Ağustos ayı, tarih boyunca Türk milletinin unutulmaz zaferlerine tanıklık etmiştir. Başta Malazgirt Zaferi olmak üzere Otlukbeli Zaferi, Çaldıran Zaferi, Mercidabık Zaferi, Belgrad'ın Fethi, Mohaç Zaferi, Kıbrıs'ın Fethi ve 30 Ağustos Zaferi gibi nice zaferler Ağustos ayı içerisinde kazanılan şanlı zaferlerimizdendir. Bu zaferleri, Anadolu'da ilelebet varlığını sürdürme mücadelesi olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlandıran yüce milletimiz, işgalcilere karşı hiçbir surette esaret altına girmeyecek olduğunu birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir inanç ve fedakarlıkla göstermiştir" dedi.

Sayısız mücadele ve başarıya sahip olan kahraman Türk milletinin; dünyada hürriyet, bayrak, vatan ve millet sevdasıyla bilindiğini ve yüceltildiğini belirten Rektör Sade, "30 Ağustos Zaferi, dünyada eşi benzeri olmayan bir kahramanlık destanıdır. İstiklal Savaşı'nda, düşman kuvvetlerinin ülkeden tamamen çıkarılması yolunda Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat yönetimi ile vatan toprakları geri alınmış, 19 Mayıs 1919 tarihinde yanan meşale, bu sefer tüm yurdu aydınlatmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı müjdelenmiştir. Bütün imkansızlıklara, yokluklara, ümitsiz şartlara rağmen tek yürek, tek millet halinde büyük bir inançla 'Ya İstiklal! ya Ölüm!' naralarıyla yazılmış bir kahramanlık destanı olan 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözlerinde olduğu gibi Türk milletinin karakteri de bağımsızlığın sembolüdür. Kahraman askerlerimizin kanlarıyla renklenmiş ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalandıkça, minarelerden ezan sesleri yükselmeye devam ettikçe milletimiz var olacaktır" şeklinde konuştu.

Tüm insanlık için araştıran, geliştiren ve üreten bir Türkiye'nin, zalimin korkusu, mazlumun umudu olmaya devam edeceğini ifade eden Sade, "KTO Karatay Üniversitesi olarak yetiştirdiğimiz her öğrencimize varlığımızın dayanağı olan Karatay Medresesi'nin dokusunu hissettirecek ve şanlı Türk milletinin kızıl kanıyla karış karış imzalanan zaferlerini durmaksızın hatırlatacağız. Gayretinde olduğumuz bu çaba ile Türk gençliğinin eğitimle taçlandırılmış zaferlere ulaşmalarında öğrencilerimize her daim dayanak olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, büyük zaferin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan topraklarını bizlere emanet ederek bu uğurda canlarını feda eden aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, yüce Türk milletinin ve kahraman silahlı kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. - KONYA

Rektör Sade: 30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir

30 Ağustos, Türkiye, Konya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Sade: '30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir' - Son Dakika


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