Rektörler 'Yılın Kareleri' Oylamasında

16.01.2026 11:22
Sivas üniversitelerinin rektörleri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Şengönül, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Şengönül, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın çektiği "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Nöbet" ve "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", fotoğrafını tercih eden Şengönül, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" karelerini oyladı.

Şengönül, AA'nın tüm personelini özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.

AA muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları oylarken çok zorlandığını söyleyen Şengönül, "Hepsi birbirinden değerli, güzel ve anlamlı kareler." dedi.

Kendisini en çok Gazze'de insanların çektiği açlık temalı fotoğrafların etkilediğini vurgulayan Şengönül, "Gazze'de açlık ve devamında umudu temsil eden 2 fotoğraf karesine oy verdim ve umut olmasını temenni ederim. Gazze'deki kardeşlerimizin açlıktan kurtulacakları ve refaha erecekleri, barış ve huzur içerisinde yaşayacakları bir dünya hayal ettim." diye konuştu.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı", "Portre"de ise Cem Özdel'in çektiği "Rastgeldi" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafını oylayan Kul, "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Stuart Brock'ın "Yasaya karşı", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karelerine oy verdi.

Kul, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.

Fotoğraf karelerini yakalamanın zor ve beceri gerektirdiğini belirten Kul, "Fotoğrafları çekenlerin hepsini tebrik ediyorum. Özellikle Gazze ile alakalı fotoğraflar içler acısı. İnşallah en kısa sürede bu zulüm geçer ve insanlar normal hayatlarına dönerler." dedi.

Kul, 2026 yılının barış ve huzur getirmesini dileyerek, fotoğrafları çekenleri tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA

