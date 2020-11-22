Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu - Son Dakika

Irak'ta rektum kanserine yakalandıktan sonra tedavi için yaklaşık 1 yıl uğraşan 60 yaşındaki Sameerah Kadhım, Sivas'ta özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Medicana Sivas Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta yaşayan Kadhım, 10 ay önce tuvalet ihtiyacı sırasında başlayan kanama şikayetleri üzerine doktora başvurdu.

Uzun süre hastalığıyla ilgili tanı konulamayan Kadhım'de, Irak'taki bir kolonoskopi merkezinde tümör tespit edildi ve ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.

Hindistan, Lübnan ve Türkiye'deki yakınlarına hastalığıyla ilgili raporları ileten Kadhım, Sivas'ta özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey'e ulaştı.

Atabey, rektum kanserine yakalanan Kadhım'in yakınlarına, ameliyatının kapalı yöntemle ve makat kapatılmadan yapılabileceğini iletti.

Tedaviyi kabul ederek Sivas'a gelen Iraklı hasta, Aşağı Rektum Kanseri (Low Anterior Rezeksiyon) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bir süre daha hastanede tedavisi süren Kadhım, taburcu edilerek ülkesine döndü.

"Türkiye'deki hastane ve hekim imkanları çok güzel"

Türkiye'de sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Kadhim, şunları kaydetti:

"Kovid 19 salgını nedeniyleı Türkiye'ye uçuşlar kalktığı için o dönem gelemedik. Uçuşlar açılınca da daha önce görüşüp araştırdığımız hocamıza, Sivas'a geldik. Hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'deki hastane ve hekim imkanları çok güzel. Herkes benimle çok ilgilendi. Kendimi evimde gibi hissettirdiler. Ameliyat sonrası 5 gün yatışın ardından memleketime dönüyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Iraklı hastanın tedavisini yapan Atabey ise yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Atabey, "4 adet yarım santimetre ile 1 santimetre aralığındaki kesilerle tümöre müdahale edildi. Ameliyat sonrası takip ve tedavilerine de devam ettik. 5. gün sonunda kendisini taburcu ediyoruz. Hastamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'de, sağlık turizmi açısından tercih edilen merkezlerin sayısı oldukça fazla. Büyük ameliyat olarak nitelendirilen A grubu ameliyatlar artık ülkemizde de rahatlıkla yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.