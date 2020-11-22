Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu - Son Dakika

Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu

22.11.2020 16:41
Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu, System.String[]

Irak'ta rektum kanserine yakalandıktan sonra tedavi için yaklaşık 1 yıl uğraşan 60 yaşındaki Sameerah Kadhım, Sivas'ta özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Irak'ta rektum kanserine yakalandıktan sonra tedavi için yaklaşık 1 yıl uğraşan 60 yaşındaki Sameerah Kadhım, Sivas'ta özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Medicana Sivas Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta yaşayan Kadhım, 10 ay önce tuvalet ihtiyacı sırasında başlayan kanama şikayetleri üzerine doktora başvurdu.

Uzun süre hastalığıyla ilgili tanı konulamayan Kadhım'de, Irak'taki bir kolonoskopi merkezinde tümör tespit edildi ve ameliyat edilmesi gerektiği söylendi.

Hindistan, Lübnan ve Türkiye'deki yakınlarına hastalığıyla ilgili raporları ileten Kadhım, Sivas'ta özel bir hastanede görevli Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Atabey'e ulaştı.

Atabey, rektum kanserine yakalanan Kadhım'in yakınlarına, ameliyatının kapalı yöntemle ve makat kapatılmadan yapılabileceğini iletti.

Tedaviyi kabul ederek Sivas'a gelen Iraklı hasta, Aşağı Rektum Kanseri (Low Anterior Rezeksiyon) ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Bir süre daha hastanede tedavisi süren Kadhım, taburcu edilerek ülkesine döndü.

"Türkiye'deki hastane ve hekim imkanları çok güzel"

Türkiye'de sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Kadhim, şunları kaydetti:

"Kovid 19 salgını nedeniyleı Türkiye'ye uçuşlar kalktığı için o dönem gelemedik. Uçuşlar açılınca da daha önce görüşüp araştırdığımız hocamıza, Sivas'a geldik. Hocamız başarılı bir ameliyat gerçekleştiğini söyledi. Türkiye'deki hastane ve hekim imkanları çok güzel. Herkes benimle çok ilgilendi. Kendimi evimde gibi hissettirdiler. Ameliyat sonrası 5 gün yatışın ardından memleketime dönüyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Iraklı hastanın tedavisini yapan Atabey ise yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyatın ardından hastanın sağlığına kavuştuğunu aktardı.

Atabey, "4 adet yarım santimetre ile 1 santimetre aralığındaki kesilerle tümöre müdahale edildi. Ameliyat sonrası takip ve tedavilerine de devam ettik. 5. gün sonunda kendisini taburcu ediyoruz. Hastamıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye'de, sağlık turizmi açısından tercih edilen merkezlerin sayısı oldukça fazla. Büyük ameliyat olarak nitelendirilen A grubu ameliyatlar artık ülkemizde de rahatlıkla yapılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Atabey, Sivas, Irak, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi Fırında hamur taşınan asansöre sıkışan işçi feci şekilde can verdi Erdoğan'dan Arınç'ın Demirtaş ve Kavala çıkışına yanıt: Yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz İstanbul'da bir gecede 747 kişiye 1 milyon 729 bin TL ceza kesildi Oyun oynarken üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Düğünde fenalaşarak vefat eden oğlunun kaybına dayanamayan acılı anne 1 saat sonra kalp krizi geçirdi İETT otobüsü devrildi! Şans eseri boş olan aracın şoförü kazayı yara almadan atlattı Sokak ortasında iki kadını darp etti, tokat sesleri sokaklarda yankılandı! O anlar kamerada
Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi Darnell Fisher, maçta Callum Paterson'ın cinsel organına iki kez elledi         
16:33
Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı         
15:31
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu         
14:47
Son Dakika! Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz         
14:31
Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı         
13:39
3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti         
13:31
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu 'İkiye tam bölünemeyen sayıyı' bilebilmek için jokerlerini kullanan yarışmacı sosyal medyanın gündemine oturdu         
11:04
"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak         
10:51
Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı Hocalı'da Türkçe bildiği için Azerbaycanlıları katleden Ermeni milis, 30 yıl sonra yakalandı         
07:37
Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum Kestiği kedi ile yakalanan kadının sözleri kan dondurdu: Yıllardır yiyorum         
02:41
Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı Yasemin Allen yeni imajını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı         
23:01
Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu Acun Ilıcalı, sosyal medyadaki küfürlü içerikleri nedeniyle MasterChef yarışmacısı Uğur Yılmaz Deniz'i kovdu         
22:53
"Yasaktan haberim yoktu" diyen yaşlı kadın, ceza yemekten kurtulamadı         
22:04
Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap Ahmet Davutoğlu'ndan randevu talebini reddeden Bahçeli'ye Kürtçe cevap         
20:43
Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu Olağanüstü keşif! Patlayan yanardağdan kaçmaya çalışırken kül olan 2 insan bedeni bulundu         
18:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2020 16:50:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektum kanseri hastası Iraklı, Sivas'ta şifa buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei