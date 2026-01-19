Reyhanlı\'da Yangında Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Cuma Yunus YAŞATIR-Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), – HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde ev yangınında mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı. Hasara neden olan yangın, çevrdeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bayır Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde mahsur kalan kedi, itfaiye erleri tarafından kurtarıldı. Evi saran alevler, çevredeki diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.