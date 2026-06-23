Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır? - Son Dakika
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Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır?

Rize-Artvin Havalimanı\'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır?
23.06.2026 18:54
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Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik." Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır?

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ HANGİ FİGÜRDEN ESİNLENİLEREK TASARLANMIŞTIR?

Çay bardağı

Anzer balı

Mısır koçanı

Hamsi

Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır?

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Beyazıt Öztürk, Kanal D, Trafik, Joker, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize-Artvin Havalimanı'nın hava trafik kontrol kulesi hangi figürden esinlenilerek tasarlanmıştır? - Son Dakika
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