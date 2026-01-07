Rize Belediye Başkanı Oylama Yaptı

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Metin, makamında gerçekleştirdiği oylamada, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını tercih eden Metin, "Portre" kategorisinde "Atlı adalet" isimli karesini oyladı.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini seçen Metin, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğrafına oy verdi.

Metin, AA'nın 2025'te dünyanın dört bir yanından yansıttığı fotoğraf karelerinde mutluluk, mücadele, sıkıntı ve merhamet çağrısı gibi anların yer aldığını söyledi.

Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dramını ortaya koyan çok farklı fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Metin, "Fotoğrafları çekenler aslında sanata dönüştürmüş. Onlara duygu yüklemişler. Bir nevi yaşayan, ete kemiğe bürünen duygu seline dönüşmüş oradaki fotoğraflar." dedi.

Metin, fotoğrafların her birisinin mesaj verdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Farkındalığımızı anlatması açısından önemli görüyorum. Bu artık bir fotoğraf seçiminden ve beğenisinden ziyade bize bir yılda dünyada neler olduğunu fotoğraf kareleriyle özetlemiş oluyor. Bu anlamda da çok değerli bir etkinlik olarak görüyorum. Bütün insanlara mesaj verme niteliğinde de çok değerli bir etkinlik ve çalışma."

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.