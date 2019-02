Rize Kalesi Yenilenen Yüzüyle Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Aytekin KALENDER-Mehmet Can PEÇE RİZE-DHA Rize Kalesi tamamlanan restorasyon ve aydınlatma ile yenilenen yüzüyle yerli ve yabacı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Rize'nin doğal güzellikleri, yaylaları, şelalaeleri ve bitki örtüsü ile ön plana çıkarken tarihi kaleler, köprüler ve taş dolgu konakları ile de kültür turizmine ev sahipliği yapıyor. Rize Kalesi'de ili ziyaret edenlerin mutlaka gördüğü yerler arasında yer alıyor. Rize Kalesi'nde 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlanan ve dört aşamada yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında Rize Valisi Kemal Çeber açıklamalarda bulundu.



Çalışmalarda üç aşamanın tamamlandığını dile getiren Çeber, dördüncü ve son aşama olan çevre düzenlemesi için kamulaştırma işlemlerinin devam ettiğini belirtti. Rize Kalesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2011 yılında restorasyon ve restütisyon kararının alındığını belirten Vali Çeber, 2012 yılından bu yana dört aşamalı olarak planlanan çalışmalara başlanıldı. Restorasyon çalışmalarında bugün itibariyle üç aşamayı tamamladık. Dördüncü aşamada daha çok kalenin etrafındaki alanın açılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu alanda yaklaşık 500 vatandaşımız ile muhattap olduğumuz bir kamulaştırma faaliyetimiz var. 97 vatandaşımızla uzlaşma sağladık, diğerleri ile de süreç devam ediyor. dedi. Çeber, yapılan restorasyon çalışması ile birlikte Rize Kalesi'nin daha nezih bir ortama kavuştuğunu ifade ederek, Kalemiz, iç kale ve aşağı kale bölümleri ile birlikte 2 aşamadan oluşuyor. Bu alanlarda yapılan çalışmalar tamamlandı. Akşamları görüldüğü üzere ışıklandırması da yapıldı. Rize doğal güzellikleri ve yaylaları ile ön plana çıkan bir şehir olmasının yanında tarihi kaleler ve köprülere de sahip. Rize Kalesi ile birlikte Kale-i Bala, Ciha Kalesi, Kız Kulesi, Zil Kale gibi kalelerimiz de var. 120'nin üzerinde tarihi kemer taş köprümüz var. Taş dolgu konaklarımız, ahşap dolgu konaklarımız mevcut. Bunlarla birlikte tarihi ve kültürel değerleri bütünlük haline getirerek ziyaretçilerimize sunabiliyoruz. Bu anlamda Rize Kalesi bu kompakt içerisindeki en önemli kalelerden bir tanesidir diye konuştu.

'BURASI YÜCE RABBİMİN ÖZENEREK YARATTIĞI BİR COĞRAFYA'



Vali Çeber, Rize'de göreve başlamadan önce birkaç kez turistik gezi ile şehire geldiğini ve her gelişinde daha fazla etkilendiğini söyledi. Vali Çeber, Yüce rabbim 3 bin 900 kilometrekare içerisine bu kadar güzelliği nasıl sığdırabilmiş. Rize'nin eşsiz bir coğrafyaya sahip. Rize'yi vali olarak ve sorumluluğu üstlenmiş bir şekilde geziyorum. Ayder'e 7-8 defa gittim ve her seferinde hala görmediğim yerler, hissetmediğim duygular olduğunu fark ediyorum.Burası yüce rabbimin özenerek yarattığı bir coğrafya ifadelerini kullandı. RİZE KALESİ



Kale, şehir merkezinin güneybatısında 480 metrekarelik bir alan üzerine kuruludur. İç ve aşağı kalelerden oluşur. İç kalenin I. Justinianus(527-565) döneminde, aşağı kalenin ise 13. yüzyılda inşa edildiği düşünülmektedir. Kale çevresi, yapılan çevre düzenlemesiyle çay bahçesi olarak işletilmektedir. Kenti seyir için kent merkezindeki ideal noktalardan biridir. Kale 22.08.2011 tarih ve 175851 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 2011 yılı yatırım programında yer almış, rölöve, restorasyon, restitüsyon ve çevre ve aydınlatma projeleri tamamlanmış, proje uygulanmasına başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları devam etmektedir.

