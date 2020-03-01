Rockets, Celtics'i uzatmada yıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Rockets, Celtics'i uzatmada yıktı - Son Dakika Spor

Rockets, Celtics'i uzatmada yıktı

6 saat önce

NBA'e 8 maçla devam edildi.

Rockets, Celtics'i uzatmada yıktı, System.String[]

NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin iddialı ekipleri Celtics ile Rockets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Son 5 saniyeye 104-101 geride giren ev sahibi Celtics, Jaylen Brown'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle karşılaşmayı uzatmaya taşıdı. Fakat Rockets, sahadan 111-110 galip ayrılarak art arda 6. maçını kazandı.


Ürettiği 41 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, 3 top çalmayla Rockets'ta galibiyetin mimarı olan Russell Westbrook, arka arkaya 30. kez 20 sayının üstünde skor kaydetti.


Rockets'ta James Harden 21 sayı, 8 asist, 3 top çalma, Robert Covington da 16 sayı, 16 ribaunt, 3 blokla oynadı.


Celtics'te Jayson Tatum'un 32 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, Marcus Smart'ın 26 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Jaylen Brown'ın 22 sayı, 5 ribauntluk performansları mağlubiyeti önleyemedi.


Cedi'den Pacers'a karşı 8 sayı


Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın sahasında Indiana Pacers'a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı. Pacers'ta T.J. Warren 30 sayı, 6 asist, Malcolm Brogdon 22 sayı, 8 asist ve Domantas Sabonis 18 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti.


Cavaliers cephesinde Andre Drummond 27 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love ise 20 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.


Sonuçlar


New York Knicks- Chicago Bulls: 125-115


Atlanta Hawks- Portland Trail Blazers: 129-117


Miami Heat- Brooklyn Nets: 116-113


Memphis Grizzlies- Los Angeles Lakers: 105-88


Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113


Boston Celtics- Houston Rockets: 110-111 (uzatmada)


San Antonio Spurs- Orlando Magic: 114-113


Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115

Cleveland Cavaliers, Russell Westbrook, Indiana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 11:38 
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