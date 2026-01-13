Rodriguez'den Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rodriguez'den Trump'a Tepki

13.01.2026 05:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, Wikipedia'daki Trump iddialarını reddetti ve egemenliği vurguladı.

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Wikipedia'nın ABD Başkanı Donald Trump'ı ülkesinin "başkan vekili" olarak gösterdiği yönündeki iddialara tepki göstererek, "Venezuela'yı yöneten bir hükümet var." dedi.

Devlet televizyonu VTV'de çıkan habere göre, Rodriguez, Wikipedia'da Venezuela'yı hedef alan karikatürlere tepki gösterdi.

Rodriguez, isim vermeden Trump'ı da eleştirerek, "Buradan Venezuela'nın egemenliğini ve bağımsızlığını teyit ediyor ve yeniden vurguluyoruz. Venezuela'da kimin yönettiğine dair Wikipedia'da bazı karikatürler gördüm. Venezuela'yı yöneten bir hükümet var." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde Venezuela'nın haklarını koruyacaklarını vurgulayan Rodriguez, ülkesine saygı duyulmasını istedi.

Bu arada, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'in Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve İsviçre'den diplomatik temsilcilerle bir araya geldiğini açıkladı.

Gil, AB ile Venezuela arasında karşılıklı saygıya dayalı yeni bir gündem belirlediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkelerimizde yaşamın her alanında diyalog, yapılanma ve işbirliğinin son derece önemli bir aşamasının bugün başladığına ve bunun halkımıza kesinlikle fayda sağlayacağına inanıyorum. Bolivarcı Hükümet'in, dünyanın tüm halklarıyla el ele ve diplomatik ilkeler çerçevesinde çalışma taahhüdünü bir kez daha teyit ediyoruz."

Trump, sosyal medya paylaşımında kendisini "Venezuela'nın başkan vekili" şeklinde tanımlamıştı.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanı'mız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Wikipedia, Venezuela, Diplomasi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rodriguez'den Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 06:01:03. #7.11#
SON DAKİKA: Rodriguez'den Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.