Rojhat Ertekin Yunanistan'da Yakalandı
07.01.2026 12:09
Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Ertekinler lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da gözaltına alındı.

TÜRKİYE'nin talebi üzerine Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Ertekinler' suç örgütü lideri Rojhat Ertekin, Yunanistan'da yakalandı.

Antalya merkezli 'Ertekinler' adlı suç örgütünün lideri olduğu belirtilen, 'Serdar Ertekin' ismi ile de bilinen, Türkiye genelinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme', 'Mala zarar verme', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı soygun', 'Uyuşturucu madde ticareti' ve 'Tehdit' suçlarından tutuklama kararı bulunan, Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Rojhat Ertekin, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yakalandı.

İADESİ İÇİN BAKANLIK DEVREDE

Saklandığı villada Yunan polisi tarafından gözaltına alınan Ertekin'in yakalanmasının ardından durum, Türk makamlarına bildirildi. Ertekin'in Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı tarafından gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yunanistan, Güvenlik, Güncel, Suç

Rojhat Ertekin Yunanistan'da Yakalandı
