Son Dakika Haberleri: RTÜK'ten Halk Tv ve Fox Tv'ye Ceza

RTÜK'ten Halk Tv ve Fox Tv'ye Ceza

30 dakika önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten Halk Tv ve Fox Tv'ye Ceza, System.String[]
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Halk TV'ye, Fatih Portakal'ın "protesto" çağrısı için ise Fox TV'ye ceza verdi.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, " Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Müjdat Gezen'in "bak Recep Tayyip Erdoğan sen benim, bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın haddini bil", Metin Akpınar'ın ise "Belki liderini ayağından asarlar belki mahzenlerde zehirlenerek ölür" ifadelerini kullandığı hatırlatıldı.

Söz konusu ifadelerin, eleştiri sınırlarını aştığı, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik ettiği belirtilen açıklamada, bu nedenle Halk TV'ye en üst sınırdan 5 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, yine "Uğur Dündar'la Halk Arenası" programında Yılmaz Özdil'in "Tayyip Erdoğan bir tek bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu" sözünün izleyicilerin alkol kullanmaya, alkolün iyi bir şey olduğunu düşünmeye teşvik ettiği değerlendirilerek, Halk TV'ye 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Fox TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Fatih Portakal'ın ise "Hadi bakalım barışçıl bir eylem için protesto edelim, zamları protesto edelim Doğal gaz zammını. Hadi bakalım. Yapalım. Yapabilecek miyiz?" ifadelerini kullandığı aktarılan açıklamada, bu nedenle kanala 3 kez program durdurma ve tavandan idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Ulusal 1'deki "Nasıl Yani?" ve TV 8'deki "MasterChef Türkiye" programları ile bazı dizi ve filmlerdeki uygun olmayan sahneler nedeniyle çeşitli kanallara ceza kesildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:18 Kaynak: AA

Metin Akpınar, Müjdat Gezen, Fox, TV, Güncel
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