RTÜK'ten Yaptırımlar: Şiddet ve Ahlaka Aykırı Yayınlar

15.01.2026 13:19
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, çeşitli kanallara şiddet ve ahlaka aykırı içeriklerden ceza verdi.

(ANKARA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Show TV, Now TV, Disney+ ve Spotify'a 5 ayrı yaptırım kararı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yayın ihalllerini değerlendirmek üzere yaptığı toplantıda, Show TV'de yayınlanan "Veliaht" isimli dizinin 4 Aralık, 11 Aralık, 18 Aralık ve 25 Aralık tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde şiddetin özendirildiği gerekçesiyle kanala idari para cezası verdi.

Üst Kurul, NOW TV'de yayınlanan "Halef: Köklerin Çağrısı" adlı dizinin 11 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde yayınlanan bölümlerinde çok eşliliğin normalleştirildiği ve kadınların küçük düşürüldüğü gerekçesiyle kanala idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul ayrıca, Disney+'ta yayınlanan Hasan Can Kaya tarafından sunulan Konuşanlar adlı programda, sadakatsizlik, kaba dil ve kumar gibi davranışların bir başarı hikayesi gibi anlatılmasından hareketle, genel ahlak ve mahremiyet sınırlarının aşılmasının teşvik edildiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve idari para cezası verdi.

Üst Kurul, Now TV'de yayınlanan "Efsane Futbol" isimli programın 1 Aralık, 6 Aralık, 7 Aralık, 14 Aralık ve 20 Aralık tarihlerinde yayımlanan bölümlerinde ürün yerleştirmelerin program bütünlüğünü bozduğu gerekçesiyle kanala idari para cezası uyguladı.

Üst Kurul, son olarak Spotify adlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayınladığı şarkılarda ve çalma listelerinde genel ahlaka aykırı nitelikte argo ve küfürlü ifadelerin kullanılması gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve idari para cezası verdi.

"Eşitlik ve ölçülülük ilkesine titizlikle bağlı kalınmalıdır"

RTÜK üyesi Tuncay Keser, toplantıya ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yayıncılıkta yaptırımların adil ve ölçülü olması esastır. Benzer ihlaller karşısında yalnızca bazı kanallara ağır cezalar verilmesi, RTÜK'ün tarafsızlığını sorgulatacaktır. Kurumsal güven için eşitlik ve ölçülülük ilkesine titizlikle bağlı kalınmalıdır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

