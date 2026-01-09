Rubio, Paraguay Başkanı ile Venezuela’yı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ile Venezuela'daki durumu ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Pena ile telefonda görüştü.

Rubio ile Pena, "Venezuela'da gerçekleştirilen kolluk kuvvetleri operasyonunu" ele aldı.

İkili işbirliği ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmede Rubio, Paraguay'ın uyuşturucu terörizmiyle mücadelede verdiği destekten dolayı Pena'ya teşekkür etti.