Rubio: Venezuela\'da Askeri Harekât Planlanmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, " Venezuela'da herhangi bir askeri harekat planlamıyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen oturumda senatörlerin Venezuela ile ilgili sorularını yanıtladı. Rubio, ABD'nin Güney Amerika'daki çıkarlarını her durumda savunmaya devam edecekleri belirterek, "Şu anda size kesin olarak söyleyebilirim ki, Venezuela'da herhangi bir askeri harekat düzenleme niyetinde değiliz, bunu beklemiyoruz ve planlamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Caracas'taki ABD Büyükelçiliği'nde deniz piyadelerinin görev yapmaya devam edeceğini söyleyen Rubio, güç kullanımının yalnızca ABD güçlerine doğrudan tehdit olduğunda bir seçenek olarak kalacağını bildirdi. Rubio, "Yine de Başkan Donald Trump, ABD'nin ulusal çıkarlarını korumak için başkomutan olarak muhtemel seçenekleri asla göz ardı etmez" diye konuştu.