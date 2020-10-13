Ruhani: "Yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarımızı kullanabilmek için uğraşıyoruz" - Son Dakika

Ruhani: "Yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarımızı kullanabilmek için uğraşıyoruz"

13.10.2020 13:23
Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarını kullanabilmek için uğraştıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarını kullanabilmek için uğraştıklarını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında yaptığı konuşmada yurt dışında bloke edilen İran mali kaynaklarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hükümetin bölge ülkeleriyle mali kanallar konusunda yaptığı anlaşmaların süratle hayata geçirilmesi için gayret sarfettiğini aktaran Ruhani, "ABD yaptırımları ülkenin ekonomisi üzerinde ağır şartlar meydana getirdi ancak ortaya konulan çabalar sayesinde yurt dışında bloke edilen kaynakların kullanımı artıyor. Yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarımızı kullanabilmek için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ruhani, Çin, Avrasya bölgesindeki ülkeler ve komşularla enerji, teknoloji ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için özel planlamalar yapmaları gerektiğini belirtti.

Toplantıda İran Merkez Başkanı Abdunnasır Himmeti, dün yaptığı Bağdat ziyaretinde Iraklı yetkililerle mali kaynakların kullanımına dair yaptığı anlaşmalarla ilgili bilgi verdi.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Çin temaslarında bu ülkenin yetkilileriyle mali kanal, taşımacılık ve denizcilik alanında iyi anlaşmalar sağlandığıyla ilgili rapor sundu.

Himmeti dün Iraklı mevkidaşı Mustafa Galib ve Irak Ticaret Bankası Başkanı Salim Cevad Abdulhadi el- Çelebi ile yaptığı görüşmelerin ardından "İran Merkez Bankası'yla Irak Ticaret Bankası arasında, ülkemizin mali kaynaklarının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldı." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 3 ay sonra resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından 5 Kasım 2018'de devreye girmişti.

Buna göre, İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketine uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Döviz, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani: 'Yurt dışında bloke edilen döviz kaynaklarımızı kullanabilmek için uğraşıyoruz' - Son Dakika

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