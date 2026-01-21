Rus Ordusu Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
Rus Ordusu Ukrayna'ya Hava Saldırısı Düzenledi

21.01.2026 11:21
Rusya, Ukrayna'ya 97 İHA ve 1 balistik füze ile saldırı düzenlerken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik 97 insansız hava aracı (İHA) ve 1 "İskander-M" tipi balistik füze ile saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus ordusu Ukrayna'ya bu gece hava saldırısı düzenledi.

Açıklamada, saldırı sırasında 1 İskander-M balistif füzesi ve 97 İHA'nın Ukrayna'nın farklı bölgelerine fırlatıldığı bildirildi.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 84 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, 1 füze ve kalan İHA'ların ülkedeki 11 noktaya isabet ettiği kaydedildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisine (DSNS) ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Cephe hattında bir günde 110 çatışma yaşandı

Öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada cephe hattındaki son gelişmelerle ilgili bilgi paylaşıldı.

Bugün, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1428. günü olduğu hatırlatılan açıklamada, iki ordu arasında son bir gün içerisinde 110 çatışmanın yaşandığı bildirildi.

Rus ordusunun bu süreç içerisinde, cephe hattı boyunca Ukrayna'nın mevzilerine farklı silahlarla 3814 kez saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, "Ukraynalı askerler 8 tank, 10 zırhlı savaş aracı, 70 topçu sistemi, 3 çok namlulu roketatar sistemi, 1019 taktik operasyonel insansız hava aracı, 27 füze, 171 araç ve bir özel teçhizat birimini imha etti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
12:10
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bayrak provokasyonuna ilişkin 14 kişi gözaltına alındı
11:47
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
11:36
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
11:24
Arda Güler’in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:04
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı
10:41
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
