Rusya'dan Donbas Şartı

23.01.2026 13:20
Kremlin, Ukrayna'nın Donbas'ı terk etmesini Rusya için şart koştu. Müzakere heyeti askeri olacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ve Ukrayna ile müzakerelere katılacak Rus heyetinin askeri yetkililerden oluşacağını belirterek, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya'nın önemli bir şartıdır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Rusya'nın ABD'de yaklaşık 5 milyar dolar değerindeki varlığının dondurulduğuna işaret eden Peskov, söz konusu varlığın Filistin'in yanı sıra Donbas gibi bölgeler için de kullanılabileceğini söyledi.

ABD ve Ukrayna heyetleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de bugün ve yarın yapacakları görüşmelere katılacak Rus heyetine ilişkin konuşan Peskov, "Bunlar askerler, savunma bakanlığı temsilcileri. Şimdilik isimlerini açıklamayacağız. Hepsi askerler. Bu, güvenlik konularında çalışan bir çalışma grubu, ilk görüşmeler olacak." diye konuştu.

Müzakerelerde ele alınacak önemli başlıklar olduğuna işaret eden Peskov, "Ukrayna silahlı kuvvetleri Donbas bölgesini terk etmelidir, bu Rusya'nın önemli bir şartıdır." dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Uluslararası Ekonomik İşbirliğinden Sorumlu Özel Temsilcisi Kiril Dmitriyev ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un da Abu Dabi de görüşmeler yapacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Kremlin, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Donbas, Rusya, Son Dakika

