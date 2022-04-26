Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı - Son Dakika

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının yüzde 60 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Lagos merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Adesina, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yle yaptığı görüşme sonrası kıtada gıda krizinin önüne geçebilmek için AfDB'nin 1,5 milyar dolarlık acil gıda eylem planı geliştirdiğini duyurdu. Planın yönetim kurulundan onay beklediğini aktaran Adesina, AfDB'nin kıtadaki çiftçilere buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi ekimine yardımcı olacağını ifade etti.

Savaşın şimdiden buğday fiyatlarının yüzde 60 artmasına yol açtığını söyleyen Adesina, krizin, gıda üretimini yüzde 20 azaltabileceğini ve 11 milyar dolar değerindeki gıda üretimi kaybının yaşanabileceğini dile getirdi.

Kıtada halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda kriziyle karşı karşıya.