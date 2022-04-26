Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

26.04.2022 22:09
Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının yüzde 60 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Afrika Kalkınma Bankası (AfDB) Başkanı Akinwumi Adesina, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'daki buğday fiyatlarının yüzde 60 oranında artış gösterdiğini bildirdi.

Lagos merkezli The Guardian gazetesinin haberine göre, Adesina, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'yle yaptığı görüşme sonrası kıtada gıda krizinin önüne geçebilmek için AfDB'nin 1,5 milyar dolarlık acil gıda eylem planı geliştirdiğini duyurdu. Planın yönetim kurulundan onay beklediğini aktaran Adesina, AfDB'nin kıtadaki çiftçilere buğday, mısır, pirinç ve soya fasulyesi ekimine yardımcı olacağını ifade etti.

Savaşın şimdiden buğday fiyatlarının yüzde 60 artmasına yol açtığını söyleyen Adesina, krizin, gıda üretimini yüzde 20 azaltabileceğini ve 11 milyar dolar değerindeki gıda üretimi kaybının yaşanabileceğini dile getirdi.

Kıtada halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ın üzerine çıkıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda kriziyle karşı karşıya.

YORUMLAR
500
Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor Fitch: Stagflasyon potansiyeli arttıkça temel kredi riskleri gelişiyor

Ukrayna, Afrika, Buğday, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı - Son Dakika


Son Dakika
22:08 ORC'nin anketine göre İYİ Parti'nin çıkışı, Millet İttifakı'nın oylarını uçurdu!
21:40 9 kadınla aynı anda evlenen adam dert yandı: Adil bir cinsel ilişki programı yapmak zorundayım
21:37 Ali Koç, 100 milyon euroluk oyuncu getiriyor!
21:36 Mars'ta 94 dakika sürem derem meydana geldi! Uzay tarihine geçti
21:17 Ev sahipleri evcil hayvan istemeyince kedisiyle evlendi!
21:08 Koronavirüs nedeniyle 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 yeni vaka tespit edildi
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 22:17:32. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Afrika'da buğday fiyatları yüzde 60 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement