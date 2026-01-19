Rusya, Zaporijya ve Donetsk'te Kontrol Sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya ve Donetsk bölgelerinde birer yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'da savaştaki eylemlerine dair bilgi verildi.
Rus güçlerinin Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdikleri bildirilen açıklamada, "Zaporijya bölgesinde Pavlovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de Novopavlovka yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.
Bakanlığın açıklamasında ayrıca gece Ukrayna'ya ait 92 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından Rus bölgeleri üzerinde vurulduğu kaydedildi.
