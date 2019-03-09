Son Dakika Haberleri: Saadet Partisi Adayı Aslan Dünyaca Ünlü Şeflerle Araya Geldi

Saadet Partisi Adayı Aslan Dünyaca Ünlü Şeflerle Araya Geldi

1 saat önce

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, dünyaca iki şef ile bir araya gelerek, Şanlıurfa'da turizme ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Saadet Partisi Adayı Aslan Dünyaca Ünlü Şeflerle Araya Geldi, System.String[]
Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, dünyaca iki şef ile bir araya gelerek, Şanlıurfa'da turizme ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, daha önce yaptığı açıklamalarında, Göbeklitepe'ye gelen misafirlerin ilk olarak Gaziantep'e daha sonra Şanlıurfa'ya gelmelerinin Şanlıurfa'yı gölgede bıraktığını belirtmişti. Göbeklitepe merkezinin Gaziantep değil Şanlıurfa olduğunu her konuşmasında dile getirerek, duruma tepki gösteren Aslan, kentin hak ettiği turizm ivmesine kavuşturulmadığını söyledi.

Çıktıkları yolda 'Akıl akıldan üstündür' atasözüyle hareket ederek toplumun her kesimiyle birlikte çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Aslan, bu kapsamda turizme ve istihdama katkı sağlayacak sosyal ve sürdürülebilir projelerini dünyaca ünlü Brezilya Şef David Hertz ve Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ile paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.

Hertz'den 6 ülkede 5 bin kişiye yemek eğitimi

BASQUE Dünya Aşçılık Ödülleri'nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Şef Ebru Demir ve Hertz'i konuk eden Aslan, "Dünyanın ilk 10'u arasına giren iki şefi ağırladık. Mardinli Şefimiz Ebru Baybara Demir ve kendisinin davetlisi olarak Şanlıurfa'ya gelen Şef David Hertz'i misafir ettik. İkisinin ortak noktası olan sosyal gastronomi projeleriyle bulundukları bölgede eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilerin bildikleri en iyi işten sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladık. İki şefin hayata geçirdiği projelerle binlerce kişi iş sahibi oldu. Hertz, Brezilya'da kurucusu olduğu Gastromotiva ile dünyanın 6 farklı ülkesinde kişilerin yemek eğitimi alarak bunu sürdürülebilir bir geçim kaynağına dönüştürmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hertz, bugüne kadar 5 bin kişinin yemek eğitimleri alarak, iş sahibi olmasını sağladı. Bizde ileri ki günlerde açıklayacağımız projelerimizi ikiliyle paylaştık. Bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

"Önemli projeler ile gündemde"

Türkiye'de ve dünyada gastronomi alanında önemli ödüller alan Mardinli Şef Ebru Baybara Demir'in de önemli projelere imza attığını ifade eden Aslan, "Ülkemizin ve bölgemizin dünyaca ünlü şefi Ebru Baybara Demir ise mülteci ve bölge kadınlarının entegrasyonu için iyi tarım uygulamalarından yemek eğitimlerine kadar sürdürülebilir gelir elde edilmesini sağlayan projeler yürütüyor. Her ikisiyle de gastronomi odaklı projeler üzerine görüştük" ifadelerini kulandı.

Aslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilmesi halinde hem turizme hem de istihdama büyük katkı sağlayacak projelerle Şanlıurfa'nın ve Karaköprü'nün hak ettiği turizme kavuşturacaklarını da sözlerine ekledi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:17 Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Şef, Saadet Partisi, Yaşam
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