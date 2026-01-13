Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Jüri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Jüri Açıklandı

13.01.2026 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10. Kısa Film Yarışması, 'Eğitimde Eşitsizlikler' temasıyla sinema uzmanları tarafından değerlendirilecek.

Sabancı Vakfı 10. Kısa Film Yarışması'nın jürisinde sinemanın önemli isimleri yer alacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal sorunlara dikkati çekmek amacıyla 2016'dan bu yana düzenlenen yarışma, bu yıl "Eğitimde Eşitsizlikler" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Oyuncu, yazar ve yönetmen Ercan Kesal, oyuncu Funda Eryiğit, senarist ve yönetmen Gözde Kural, uluslararası film dağıtımcısı John Durie ile yapımcı Jordanco Petkovski, jüri koltuğunda oturan isimler arasında bulunuyor.

Kanaat önderliğini ödüllü yazar, senarist ve yönetmen Maurizio Braucci'nin üstlendiği yarışmanın "Sosyal Etki" jürisi ise sinema yazarı Muammer Brav, Eğitim Reformu Girişimi Araştırmacısı ve Medya Koordinatörü Umay Aktaş Salman ile Öğretmen Ağı İçerik Danışmanı Prof. Dr. Kenan Çayır'dan oluşuyor.

Finale kalan 14 film, jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüller, 21 Ocak'ta Sabancı Center'daki törende sahiplerini bulacak.

Yarışma temasına en uygun şekilde hazırlanan, kriterlere uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan kısa filmler için birinciye 80 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye ve Sosyal Etki Ödülü kazananına ise 30 bin lira ödül verilecek.

Detaylı bilgiye "www.kisafilmuzunetki.org" adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

Sinema, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Jüri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
İsmi birçok takımla anılıyordu Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

15:14
Galatasaray transferde bombayı patlattı Yıldız isim geliyor
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
15:14
Bahçeli’nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel’den emekliler için tarihi çağrı
Bahçeli'nin o sözünü hatırlatan Özgür Özel'den emekliler için tarihi çağrı
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Adliyede kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Adliyede kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 15:30:49. #7.11#
SON DAKİKA: Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması Jüri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.