SAĞLIK Bakanlığı'nca koronavirüs ile mücadele kapsamında, vatandaşların doğru bilgiye ulaşması için kurulan Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için de hizmet vermeye başladı. SABİM Koordinatörü Semra Akçay Düzenli, "Vatandaşlarımız bizi aradıkları zaman 1'i tuşladıklarında İzmir ile ilgili gelecek olan talepleri karşılayacak özel ekibimizle direkt görüşecek" dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli rol olan SABİM, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'nın açıklamasının ardından İzmir'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlar için de hizmet vermeye başladı. Bu kapsamda 7 gün 24 saat hizmet veren 184 SABİM hattında oluşturulan özel ekip, İzmir depreminden zarar görenlerin yakınlarına bilgi veriyor. Konuya ilişkin SABİM Koordinatörü Semra Akçay Düzenli, açıklamalarda bulundu. Düzenli, "Dün itibariyle bütün ekiplerimiz teyakkuza geçti. Vatandaşlarımıza en kısa sürede hizmet ulaştırabilmek için, vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmak için bütün çalışanlarımızla beraber hizmet sunumuna başladık. SAKOM'dan gelen yaralı listeleri üzerinden bizi arayıp yakınlarına ulaşamayan vatandaşlarımıza bilgiler veriyoruz. Bunun dışında maddi yardımda bulunmak isteyen veya kan bağışında bulunmak isteyenlerde bizi aradı. Bizler de İzmir'deki yöneticilerimizle koordineli bir şekilde vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bizi aradıkları zaman 1'i tuşladıklarında İzmir ile ilgili gelecek olan talepleri karşılayacak özel ekibimizle direk görüşecek. Hatta yoğunluk yaşanmaması için böyle bir şey yaptık. Çünkü bilindiği gibi ALO 184 'Covid Danışma Hattı' olarak hizmet veriyor" ifadelerini kullandı.SABİM'DEKİ TÜM PERSONEL İZMİR İÇİN HİZMET VERİYOR

Hatta bekleyen çok vatandaşın olduğunu da belirten Düzenli, "Yoğun bir şekilde aranıyoruz ama birkaç gün içinde kendisine hizmet vermemizde bir sakınca olmayan vatandaşlarımızın bu süreçte bize anlayış göstermesini ve bu süreç zarfında bizi aramamalarını rica ediyoruz. Sayımız çok fazla olduğu için koronavirüsten dolayı bütün personelimizi çalıştırmıyoruz. Bazı personellerimiz ise evden hizmet veriyor. Fakat burada gördüğünü personellerin tamamı İzmir'deki vatandaşlarımız için hizmet veriyor" diye konuştu.