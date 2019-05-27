Son Dakika Haberleri: Sabri Uzun'a "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

Sabri Uzun'a "Cumhurbaşkanına hakaret" davası

3 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Sabri Uzun'a
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.
Uzun hakkında ayrıca "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası yaptığı" ve "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği" gerekçesiyle yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame de mahkemeye gönderildi.
Edinilen bilgiye göre bir süre önce "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından tutuklanan Uzun'a ilişkin savcılık, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu yönünden dosyayı ayırdı ve Basın Suçları Soruşturma Bürosu'na gönderdi.
Bu büroda görevli Cumhuriyet Savcısı da Uzun'un Twitter'daki paylaşımlarıyla ilgili dava açtı.
Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Uzun'un, "sosyal paylaşım sitesi hesabından herkesin görebileceği şekilde yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığına saldırı içeren ifadeler kullanmak suretiyle Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlediği" kaydedildi.
"Uzun'un ifadelerinin, FETÖ mensuplarınca planlandığı bilinen ve kısaca yargı darbesi olarak adlandırılan 17-25 Aralık sürecinde kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kullanılan ifadelerle aynı olduğu" belirtilen iddianamede, Uzun'un mesajının eleştiri amacı taşımadığı, düşünce ve ifade özgürlüğü olarak da kabul edilemeyeceği bildirildi.
İddianamede Uzun'un, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.
Uzun hakkında "FETÖ'ye yardım" iddianamesi
Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Uzun hakkında FETÖ'ye ilişkin "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürüttüğü soruşturmayı da tamamladı.
Ankara 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame değerlendirme aşamasında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:57 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara, Güncel
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