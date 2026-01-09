Saç Ekimi Sırasında Hayatını Kaybeden Temel Altuntaş Toprağa Verildi - Son Dakika
Saç Ekimi Sırasında Hayatını Kaybeden Temel Altuntaş Toprağa Verildi

09.01.2026 14:16
Trabzon'da saç ekimi sırasında fenalaşan Temel Altuntaş, cenaze namazının ardından defnedildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde saç ekimi operasyonu esnasında fenalaşarak hayatını kaybettiği öne sürülen kişinin cenazesi toprağa verildi.

İlçede faaliyet gösteren bir saç ekim merkezinde dün saç ekimi işlemi sırasında fenalaştıktan sonra kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybeden Temel Altuntaş'ın cenazesi, Akçaabat ilçesine bağlı Erikli Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Altuntaş'ın cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına Altuntaş'ın ailesi ve yakınları, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ile AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Muhammet Ali Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

"Gitmeden önce ailesine söylemiş 'heyecanlıyım gitmesem mi?' diye"

Erikli Mahallesi Muhtarı Süleyman Altuntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Temel Altuntaş'ın sağlığına dikkat eden birisi olduğunu söyledi.

Olayın ardından çok üzüldüklerini dile getiren Altuntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sağlık sorunu olduğunda sürekli takip eden birisiydi. Birçok seveni vardı, karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Aşırı bir Trabzonspor sevdası vardı. Allah yakınlarına, geride kalanlara sabırlar versin. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu ama biraz heyecan yapmıştı. Gitmeden önce ailesine söylemiş 'heyecanlıyım gitmesem mi?' diye. Takdiri ilahi böyleydi. Allah rahmet eylesin."

Kaynak: AA

Temel Altuntaş, Trabzon, Güncel, Son Dakika

