Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu'nda soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, gelecekte özellikle gelişmiş ülkelerin kendi sağlık sistemlerini restore etme planlarının olduğunu hep gördüklerini belirterek, "Bu aslında Türkiye için büyük bir fırsat, belki sağlık sektöründeki gücünü fırsata çevirmiş ender ülkelerden birisi ve sadece belli alanlarda değil, bütün alanlarda oldukça yetenekli bir altyapısı var." dedi.

Birinci, Conrad İstanbul Bosphorus'ta Sağlık Bakanlığı ve Birleşik Krallık Büyükelçiliği iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Sağlık İş Forumu"nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

220 Türk, 140 da İngiltere'den sektörel katılımcının olduğu forumun hem fiziksel hem de hibrit şekilde takip edilebildiğini dile getiren Birinci, Türkiye'nin pandemi döneminde, sağlık sisteminin altyapısını test ettiğini ve gerçekten iyi bir sağlık altyapısı olduğunu bütün dünyaya gösterdiğini söyledi.

"Bu aslında Türkiye için büyük bir fırsat"

Birinci, "Gelecekte özellikle gelişmiş ülkelerin kendi sağlık sistemlerini restore etme planlarının olduğunu hep görüyoruz. Bu aslında Türkiye için büyük bir fırsat, belki sağlık sektöründeki gücünü fırsata çevirmiş ender ülkelerden birisi ve sadece belli alanlarda değil, bütün alanlarda oldukça yetenekli bir altyapısı var. Kamusu, özeli, üniversitesi, bütün sağlık ailesi hem aileyi genişletti hem deneyimi de çok arttı. Bunu İngiltere'deki sektörün diğer oyuncularıyla beraber burada değerlendiriyoruz. Bu forumda ortak neler yapılabilir, onun çalışmasını yürütüyoruz." diye konuştu.

Dünyanın sağlığa bakışının değiştiğini, Türkiye'nin zaten çok uzun zamandır değiştiğini ve nitelikli bir altyapısının bulunduğunu belirten Birinci, son 15 yıl ile pandemi sürecinde yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Birinci, "Bu kadar yeteneklerini ve reflekslerini çok hızlı ortaya koyan ve sağlık hizmetini güçlendiren ülkeden bahsediyoruz. Doğal olarak hem ilgi çekiyor hem de bu deneyimi bütün dünyaya paylaşmak istiyoruz. Bu alanda da sektörel iş birliği oluşturmaya çalışıyoruz. Hem İngiltere tarafı hem Türkiye tarafı burada, sektörün oyuncularıyla birbirleriyle yakın çalışma yeteneklerini ortaya koyacaklar." ifadelerini kullandı.

"Dünyadaki en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyoruz"

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, forumdan almayı düşündükleri çıktıları iki taraflı düşünmek gerektiğine işaret ederek, "Deneyim paylaşırsınız. Teknolojilerinizi başka ülkelerin kullanmasını sağlarsınız. Onları ihraç edersiniz. Deneyiminizi, sağlık sisteminizi ihraç edersiniz. Hem buraya hasta turizmi sağlarsınız. Türkiye'nin nitelikli bir altyapısı var. Genomik teknolojiler, IT teknolojileri, tıbbi cihaz ve ilaç sektöründeki teknolojiler ile herkes deneyimlerini paylaşıyor ve birlikte bu alanda büyümeye çalışıyoruz. Türkiye'nin de en güçlü olduğu alanlar sağlık hizmetinde çok güçlü bir alan ama teknolojisinde de hızlı bir şekilde büyüyor. Ama özellikle yazılım teknolojisinde dünyadaki en iyi dijitalleşmiş Sağlık Bakanlığı'ndan bahsediyoruz. Doğal olarak bu deneyimimiz ilgi çekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Dijitalleşmedeki başarımız bütün dünyanın kabul ettiği bir başarı"

Türkiye'nin dijital altyapısının dünyadaki birçok ülke tarafından ilgi çektiğini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden, Türkiye'nin bu konudaki deneyimine dair geri bildirimler istendiğini vurgulayan Birinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Zaten dijitalleşme konusundaki başarımız bütün dünyanın kabul ettiği bir başarı ama bunun ne kadar etkin olduğu pandemide ortaya çıktı. Biz aslında başarılı olduğumuzu biliyorduk. İyi bir alt yapımız vardı ama sanki bir deprem testi gibi sağlık sisteminde dijitalleşmenin etkisini çok net bir şekilde gördük. Ama bunu bütün dünya da gördü. Dijitalleşmenin ne kadar etkin olduğunu, ne kadar maliyet etkin hizmet etmeyi kolaylaştırdığını, aslında süreçte optimize ettiğini görme fırsatımız oldu. Bunu bütün dünyada da gördü. Bizim burada tek fırsatımız, en önemli kritik fırsatlarımızdan birisi, evet gelişmekte olan ülkelere örnek olabiliriz ama aynı zamanda en önemli değerimiz yabancı ülkeler sağlık sistemlerini restore etmeye hazırlanıyorlar. Çünkü pandemi sırasında özellikle gelişmiş ülkelerde büyük sıkıntı yaşadıklarını, o maliyet etkin sağlık ekonomisi kültürünün pandemi sırasında, o hasta talebinin çok arttığı dönemlerde kendilerine yetmediğini fark ettiler. Bunun bizim için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum ve buradaki geri bildirimlerden de zaten bu alanda deneyimimizin çok kıymetli olduğunu bize hissettiriyorlar."

"Türkiye sağlık alanında her alanda yetenekleri olan bir ülke"

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, Türkiye'nin sağlık turizminde hangi alanlarda ön plana çıktığına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Türkiye sağlık alanında her alanda yetenekleri olan bir ülke. Bu forumlar da bütün alanlardaki yeteneklerimizi anlatmak için bize bir fırsat. Biz bunu genişletmek ve burayı bir sağlık hubu haline getirmek, deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Pandeminin sağlık turizmine etkilerini de değerlendiren Birinci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pandemi dünyadaki hareketliliği azalttı. Buna rağmen Türkiye'nin beklenenin üzerinde bir sağlık talebini karşıladık hem ülke içinde hem de dışarıdan ve Türkiye'de sağlık hizmetinin ne kadar iyi noktaya geldiğini görüyoruz. Bunun bugün pandemi döneminde bize bir fırsat oluşturduğunu söylerken, 'Pandemi döneminde çok fazla hasta geldi o sebeple biz buradan faydalandık.' anlamında söylemiyorum, sağlık sisteminin altyapısının, Türkiye'deki sistemin altyapısının bütün dünya tarafından görülmesini sağladı. Pandemi bize böyle bir fırsat oluşturdu. Gelecekte daha güçlü bir fırsat olarak karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Bu forumlar da bunun yansıması ve karşılıklı deneyim aktarımı için iyi bir fırsat olacak bize."