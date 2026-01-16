Sağlık Bakanı Erzurum'da Sağlık Hizmetlerini Değerlendirdi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, " Erzurum'da şehir hastanesinin yanında biz 2003 yılından beri 110 sağlık tesisi yapmışız. AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi yapmış, bunlara şehir hastanesi de dahil ama biz yine hizmete devam edeceğiz." dedi.

Bazı programlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Memişoğlu, valilik ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında Türkiye'yi karış karış gezdiğini belirterek, "Erzurum sağlıkla ilgili bu bölgenin en önemli merkezlerinden bir tanesi, yıllar önce 1957'de kurulmuş üniversitesinde tıp fakültesi ve hastanesi ile 2020 yılında Cumhurbaşkanı'mızın 'hayalim' dediği şehir hastanesi hizmetine kavuşmuş bir şehrimiz." dedi.

Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Sağlık hizmetlerinin daha iyi olması için neler yapacağımızı yerinde değerlendirmek için buradayız. Sayın valim, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve teşkilatımızla beraber 'ne yapabiliriz, nasıl daha iyisini başarabiliriz' diye Erzurum'dayız. Bizler iş üretip milletimize hizmet etmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Erzurum'da özellikle koruyucu hekimlik konusunda sağlıklı kalmanın yollarını daha iyi bulmak için istişarelerde bulunacağız. Erzurum'da şehir hastanesinin yanında biz 2003 yılından beri 110 sağlık tesisi yapmışız. AK Parti iktidarları 110 sağlık tesisi yapmış, bunlara şehir hastanesi de dahil ama biz yine hizmete devam edeceğiz."

Erzurum'da Şükrüpaşa ve Hilalkent bölgesinde sağlıkla ilgili bir planlama yapılacağını anlatan Memişoğlu, "Oradaki sağlık hizmetinin daha iyi sunulabilmesi için ne gerekirse bakanlık olarak oraya planlama kapsamında sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunulması için bir yapılanma düşünüyoruz. Onun haricinde şu anda 3 bin 793 yatağımız olan Erzurum'da, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin merkezdeki konumunu daha güçlendirmeyi onun yeni bir planlama yapıp yapamayacağımıza bakacağız." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, okullarda bugün ilk dönemin sona erdiğini hatırlatarak, tüm öğrencilere iyi tatil dileklerinde bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, beraberindekilerle Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.