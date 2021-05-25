Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar - Son Dakika

Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

25.05.2021 11:02
Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar, System.String[]

Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar 700 yıllık Osmanlı Köyü olan Cumalıkızık'a giden Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 76 yaşındaki Zineti Kestelli'yi ikna edip aşısını yaptı Bursa'da 700 yıllık geçmişi bulunan tarihi Osmanlı Köyü Cumalıkızık'a giden sağlık...

Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

700 yıllık Osmanlı Köyü olan Cumalıkızık'a giden Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri 76 yaşındaki Zineti Kestelli'yi ikna edip aşısını yaptı

BURSA - Bursa'da 700 yıllık geçmişi bulunan tarihi Osmanlı Köyü Cumalıkızık'a giden sağlık ekipleri aşıdan korkan 76 yaşındaki kadını ikna edip aşısını yaptı. Aşı konusunda tedirgin olan 76 yaşındaki Zineti Kestelli, evine gelip aşı yapan ekibe teşekkür etti.

Bursa'da aşı ekipleri kapı kapı gezmenin yanı sıra, aşı konusunda tedirgin olan aileleri de ikna etmek için büyük çaba harcıyor. Bursa'nın tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'ta aşı sırası gelen 76 yaşındaki Zineti Kestelli, hem yürüyemediği için, hem de yaşından dolayı aşı olmaktan çekindi. Telefonla aranan aile, aşı ekibi ve muhtarın da çabasıyla aşı olmaya ikna edildi. 700 yıllık tarihiyle Osmanlı sivil mimarisini bozulmadan koruyan ve bu özelliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan "Osmanlı Köyü" Cumalıkızık'a gelen ekipler, evinden dışarı çıkmayan 76 yaşındaki Zineti Kestelli'nin ilk doz aşısını yaptı.

Kendi hasta olduğu için evden fazla dışarı çıkamadığını, sağlık çalışanlarının evine kadar gelmesinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Zineti Kestelli, "Doktorumuz aşı olmam gerektiğini belirtti. Ama ben gidemedim. Allah razı olsun, sağlık çalışanlarımız ayağımıza kadar geldi. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Aşı konusunda tedirgin olduklarını belirten Zineti Kestelli'nin kızı Zerrin ise, "Aşı konusunda biraz tedirgindik. Yapıp yaptırmamak konusunda kararsız kaldık. Bize güven verdiler. Ayağımıza kadar gelip yapmaları çok iyi oldu. Bizim burası diğer köyler gibi değil. Türkiye'ye mal olmuş her zaman turistlerin gelip gezdiği yerler. Kalabalık olduğu için de aşı olmamız iyi oldu" diye konuştu.

Ekiple birlikte aşılama çalışmalarını yakından takip eden Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci, "Vatandaşlarımız aşı sırası geldiğinde aile hekimliklerinden veya hastanelerden randevu alarak aşılarını olmaktadırlar. Bunun dışında yaşlı, yatağa bağımlı veya yürüyemeyen hastalarımız için ise mobil ekiplerimiz tarafından aşılanmaktadırlar. Aşı sırası gelen herkesin biran önce randevu almalarını tavsiye ediyoruz. Günümüzde korona virüse karşı en güçlü silahı aşıdır" dedi.

Cumalıkızık köyünün Bursa'nın olduğu kadar dünya tarafından da yakından takip edilen bir bölge olduğunu ifade eden Ekinci, "Yerli ve yabancı turistler tarafından çok büyük ilgi görmektedir. Yoğunluğun çok olduğu bölgelerde hastalık bulaşma riski çok olduğundan bunun gibi bölgeler bizim için öncelikli yerler arasında yer almaktadır. Aşılanmayan veya aşıdan tedirgin olan vatandaşlarımıza da ulaşarak onların aşılanmasını sağladık. Bugünkü teyzemizi yürüme imkanı olmadığı için gelip evinde aşıladık" diye konuştu.

Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar

Cumalıkızık, Hisarcık, Yıldırım, Osmanlı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Annesini satırla öldürüp kafatasını tencerenin içinde saklamıştı! Korkunç cinayeti para için işlediği ortaya çıktı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Koronavirüs salgın sürecinde normalleşme için 2 kritik tarih: Yaz ortasında rahatlama, sonbaharda ferahlama Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Süleyman Soylu'nun sözlerine, Sedat Peker Twitter'dan cevap verdi Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu Lazio, Ozan Tufan - Vedat Muriç takası için Fenerbahçe'ye 3 formül sundu

Son Dakika Haberleri
11:40 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor
11:31 Pilot il Aydın seçildi! BioNTech aşıları aile hekimleri tarafından da yapılabilecek
11:24 Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
11:22 Bahçeli, Meral Akşener'in gerilimli geçen Rize ziyaretiyle ilgili sert sözler sarf etti: Baştan ayağa olay çıkarmak için planlanmıştır
11:10 Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte
11:05 Şişliğe yengeç gözü, yaralara insan tozu! İşte tarihte uygulanan şaşırtıcı tedavi yöntemleri
10:59 Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir
10:57 Tuğba Ekinci, pilot sevgilisinden ayrıldıktan sonra dekolteli karelerini paylaştı
10:14 Ticaret Bakanı Muş, Venezuela'dan peynir ithalatı iddiaları hakkında konuştu: 1 gram dahi alınmadı
10:08 Denize atılan iç çamaşırı, yüzgecine dolandığı yunusun ölümüne sebep oldu
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:40
Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı Kudüs'te, İsrail polisi 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı         
11:24
Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte         
11:11
Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir         
11:00
Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor         
10:39
2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var 2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var         
10:10
Sedat Peker'in Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz         
09:28
Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar Eşi, kardeşinin karısıyla kaçtı! Kadın, canlı yayında isyan etti: Köy evinde 6 saat birlikte kaldılar         
09:22
Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü Karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü adamı boş arazide öldürdü         
09:17
5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor 5 milyon kişiyi ilgilendiren paketi, AK Parti Meclis'e sundu! Öğrenim kredisi borçları yapılandırılıyor         
09:12
Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi? Sedat Peker'in tecavüz iddiasını gündeme getiren Bakan Soylu'ya soruldu: O zaman miting yapmasına neden izin verildi?         
22:01
Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti Binali Yıldırım, oğlu Erkam'ın Venezuela ziyaretiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı: Yeni fırsatlar var mı diye ziyaret etti         
16:13
Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor Hadise, O Ses Türkiye'den ayrıldı! Acun Ilıcalı, Gülşen'le görüşüyor         
16:08
İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak İki papaz ve bir avuç askerle Türkiye'ye meydan okuyorlar! ABD, Yunanistan'a 4 üs daha kuracak         
15:12
Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor Günlük 2 milyon çift ayakkabı üretip 45 ülkeye ihracat eden cadde, Çin'i korkutuyor         
14:11
İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor! İstanbul, 5 gündür aynı yerde oturan gizemli kadını konuşuyor!         
14:09
Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi Genç kaymakamın acı sonu! Son nefesini izne gittiği memleketinde verdi         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2021 11:45:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sağlık merkezine gidemeyen vatandaşları evlerinde aşılıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement