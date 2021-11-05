Üye Girişi
Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı - Son Dakika

Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı

05.11.2021 14:45
Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı

sahibinden.com'da satılan araç sayısı ekim ayında eylül ayına oranla yüzde 22 artış kaydetti.

sahibinden.com'da satılan araç sayısı ekim ayında eylül ayına oranla yüzde 22 artış kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Vasıta raporuna göre yayından kaldırılan ilan sayısı (satılan araç sayısı) eylül ayına göre yüzde 22 arttı ve daha genç otomobillere ilgi çoğaldı.

Ekim ayında, 0-3 ve 4-6 yaş gruplarındaki araçların payı eylül ayına oranla yükseldi. Ayrıca, ekim ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi otomobil oldu. Otomobili; minivan & panelvan, arazi/ suv & pick-up, motosiklet ve ticari araçlar takip etti. Vasıta kategorisinin tamamı incelendiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre karavan ilanları yüzde 77, ATV'ler yüzde 32, elektrikli araçlar ve motosiklet ilanları ise yüzde 16 arttı.

Marka-model sıralamasında ilk sırada yine Renault – Clio yer aldı. Sıralama, Volkswagen Passat, Opel Astra, Renault – Megane ve Ford - Focus ile devam etti. Ekim ayında en çok ilanı verilen Arazi/ SUV & Pick-up markası değişmeyerek ilk sırayı yine Nissan aldı.

Rapora göre ekim ayında en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve 2015 model yılı olan araçların ilanı yayınlandı. Geçen ay üçüncü sırada yer alan 2012 model otomobiller bir üst sıraya yükseldi.

Tüm ilanlar arasında araçların yüzde 30'u 0 – 100 bin kilometre aralığında yer aldı. İlanların yüzde 24,1'i 50.001 - 100.000 TL aralığında satışa sunuldu. Ekim ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken markalar eylül ayı ile aynı kaldı ve sıralama Volkswagen, Renault, BMW, Opel ve Ford şeklinde gelişti.

Araçlar en çok gece 22: 00-23: 00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 11 dakika 3 saniye oldu. Ayrıca, ekim ayında satılık otomobil ilan fiyatları yüzde 5,4 arttı.

Otomobil, Renault, Tragger, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! 15:39 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu! Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi 15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor 15:17 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı 15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi 13:45 Fransız gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hem övdü hem hedef gösterdi
Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi 13:10 Sultangazi'de 5 katlı binanın en üst katında patlama meydana geldi MSB 12:50 MSB "üniformalı fotoğraf" akımına karşı harekete geçti!

Son Dakika Haberleri
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor
15:38 'Haftanın en iyi golleri' listesine Fener ve Aslan damga vurdu!
15:30 Bill Gates Türkiye'den ayrılırken, yat personeline 3 araç dolusu hediye gönderdi
15:29 KKTC'de yeni hükümet kuruldu
15:16 İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle basket oynadı
14:46 Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur
14:44 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz
14:39 Aziz, Aşk Mantık İntikam ve Kırmızı Oda fragmanları yayınlandı
14:27 'Şike Kumpası Davası'nda "Fenerbahçe'yi ele geçirme operasyonu" sözleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak Sevgilisinin yüzüne kızgın yağ döktü! 14 yıl hapis yatacak         
15:33
İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı 'Çiçek Abbas' filmini hatırlattı İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayı 'Çiçek Abbas' filmini hatırlattı         
15:22
'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı 'Pampas otu' projesi, köydeki 100 kadına iş imkanı sağladı         
15:04
Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur Kanal İstanbul Projesi'ne girecek firmalara Kılıçdaroğlu'ndan gözdağı: Bedeli ağır olur         
14:46
İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti İBB çalışanı Tevfik Göksu'ya küfür edip tehdit etti         
14:25
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı Edis kalçasıyla gündem oldu! Konserdeki görüntüleri sosyal medyayı salladı         
13:07
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü Sinem Kobal'ın ikinci kez anne olacağı öne sürüldü         
09:09
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 15:53:43. #1.12#
SON DAKİKA: Sahibinden'de satılan araç sayısı ekimde yüzde 22 arttı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement