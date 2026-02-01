Şahinbey Ampute Takımı'ndan Farklı Galibiyet - Son Dakika
Şahinbey Ampute Takımı'ndan Farklı Galibiyet

01.02.2026 15:34
Şahinbey Ampute, Sakarya Bedensel Engelliler'i 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

Şahinbey Ampute futbol takımı kendi evinde oynadığı karşılaşmada Sakarya Bedensel Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 4-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunun kontrolünü eline alan Şahinbey Ampute, etkili pas oyunu ve disiplinli savunmasıyla rakibine üstünlük kurdu. Taraftarının da yoğun desteğini arkasına alan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, ilk yarıda bulduğu gollerle moral üstünlüğünü ele geçirirken, ikinci yarıda da temposunu düşürmeden farkı açarak güçlü rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

"Şampiyonluk yolunda ilerliyoruz"

Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, sonuçtan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Takımımız sahada yüreğini ortaya koydu. Oyuncularımızın azmi, inancı ve mücadelesi bu skorun en büyük göstergesidir. Şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyet aldık. Emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik heyetimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Cuma Güzel, hedeflerinin sezon sonunda şampiyonluk kupasını Gaziantep'e getirmek olduğunu belirterek, aynı ciddiyet ve kararlılıkla çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şahinbey, Sakarya, Spor, Son Dakika

