Saimbeyli\'den Öğrencilere Kar Sürprizi

Saimbeyli Belediyesi ekiplerince öğrencilerin oynaması için Kozan ilçesindeki okula kar taşındı.
Belediye ekipleri tarafından yüksek rakımdaki bölgelerden toplanan kar, araçlarla Halit Dağlı İlkokulu'nun bahçesine götürüldü.
Sürpriz karşısında mutlu olan çocuklar, birlikte kar topu oynadı.
Etkinlikte öğrencilere sucuk ekmek ikram edildi.
