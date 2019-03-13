Son Dakika Haberleri: Sakarya Büyükşehir'den Bisiklette Çifte Zafer

Sakarya Büyükşehir'den Bisiklette Çifte Zafer

1 saat önce

Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı hafta sonu Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı.

Sakarya Büyükşehir'den Bisiklette Çifte Zafer, System.String[]
Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi takımı hafta sonu Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı.

Salcano Sakarya takımı Alanya'da düzenlenen Uluslararası Grand Prix 1.2 yarışlarına katıldı. 9 Mart Cumartesi günü yapılan 135 kilometrelik yarışmada Salcano Sakarya sporcusu Onur Balkan 2'nci olarak önemli bir başarıya imza attı. Ülkemize önemli bir olimpiyat puanı kazandıran Onur Balkan, yarışmanın 2'nci gününde 153 kilometrelik etabı 3: 37: 21 ile tamamlayarak podyumda birinci sırada altın madalya sahibi oldu.

Başarısını şu sözlerle açıklayan Onur Balkan, "Çok güçlü bir takıma sahibiz. Sezona iyi hazırlanıyoruz. Bu yarışmalarda takımıma kazandırdığım madalyalar ve ülkeme kazandırdığım olimpiyat puanları için çok mutluyum. İlerleyen zamanlarda bu başarılarımız artarak devam edecek. Bizleri destekleyen ve yanımızda olan herkese bu başarıyı armağan ediyorum" dedi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

Alanya, Salcano, Sakarya, Spor
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