Sakarya\'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesinde yapılan operasyonda Ö.C.(43) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tabanca şarjörü, 10 adet değişik çapta fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA