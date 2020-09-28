Sakarya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaali İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri ile Jandarma İstihbarata bağlı narkotik timleri, ihbar üzerine Caferiye Mahallesi'nde S.G'nin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada 9 kilo 225 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyon anında uyuşturucu satın almaya gelen M.A, satın alacağı esrarı kavanozlara doldururken suçüstü yapıldı.

M.A'nın olay yerine geldiği araçta yapılan aramada ise 955 gram kubar esrar bulundu.

Savcılık talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.