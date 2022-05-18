Sakarya'da "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı düzenlendi

Sakarya'da yaşayan yabancı uyruklu vatandaşların topluma uyum sürecini hızlandırmak amacıyla "Yerelde Uyum Buluşmaları" programı gerçekleştirildi.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) destekleriyle düzenlenen programda, Ukrayna'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya farklı ülkelerden yabancı vatandaşlar yer aldı.

Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural, yaptığı konuşmada, göçün tarih boyunca dünyayı şekillendiren ana unsurlardan biri olduğunu söyledi.

Bu çağın iletişim, bilgi çağı gibi nitelense de aynı zamanda bir göç çağı olduğunu belirten Dural, şunları kaydetti:

"Son yıllarda özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyada siyasal, ekonomik, insani, kültürel, coğrafi pek çok sebeple çok sayıda göç olayının gerçekleştiğine tanık oluyoruz. Coğrafi konum sebebiyle göçün doğrudan ve dolaylı etkilediği ender ülkelerden biriyiz. Türk toplumu misafirperver bir toplum. Anadolu coğrafyası ilk günden bu yana çok değişik medeniyetlere ve göçlere ev sahipliği yapmış bir coğrafya.

Ancak son süreçte yaşadığımız göç hareketliliği gerçekten hem sayıca hem yoğunluk olarak tüm Türkiye'yi etkilemiş, olumlu ve olumsuz etkileri Anadolu'nun her yerinde hissedilmiş bir boyut arz ediyor. Bu anlamda bu göç hareketliliğinin doğru sevk ve idare edilmesi hem ev sahibi toplumumuzun hem de göçmen olarak gelen misafirlerimizin bu süreçte en az olumsuzlukla karşılaşması için devletimiz çok ciddi politikalar, çok ciddi yapılanmalar içerisinde. Göç İdaresinin kurulması da bu adımların en önemlilerinden biri. Hızla yapılan mevzuat değişiklikleriyle de süreç en doğru ve sorunsuz bir şekilde devletimiz tarafından yürütülüyor."

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Proje yetkilisi Melis Kurucu da "Yerelde Uyum Buluşmaları" aktivitesinin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini, Göç İdaresi tarafından Türkiye'nin 81 ilinde 100 defa uygulanacağını ifade etti.

Sakarya'da bu etkinliğin 53'üncüsünün gerçekleştirildiğini aktaran Kurucu, "Bu aktivitemizle yabancı uyruklu misafirlerimize en doğru ve birinci elden bilgi vermek için Türkiye'de bulunduğunuz süre boyunca erişebileceğiniz hak ve hizmetlerin yanı sıra yerine getirmeniz gereken yükümlülükler hakkında kurum temsilcilerimizin sunumlarıyla en doğru bilgiyi aktaracağız." dedi.

"Hem Türk hem de yabancı toplumun huzur ve sükut içinde yaşaması önemli"

Sakarya İl Göç İdaresi Müdürü Hülya Korkut ise Türkiye'nin göç yolları üzerinde bulunduğunu belirterek, "Osmanlı'dan önce de şimdi de sonra da ülkemiz birçok kültüre, birçok millete ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra Sakarya da birçok farklı milletten insanı bir araya getiren göçmen bir şehirdir. Sakarya, göçü fırsata çevirerek aslında bir göçmen şehir ve huzur şehri olma özelliğini ortaya koymuştur. Hem Türk hem de yabancı toplumun huzur ve sükut içinde yaşaması bizler için önemlidir." diye konuştu.

Uzmanlarca yabancıların yükümlülükleri hakkındaki bilgilendirmelerin yapıldığı etkinlikte, uluslararası öğrenciler dans, şarkı ve şiir gösterileri sundu.

Program, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.