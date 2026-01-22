Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı - Son Dakika
Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı

22.01.2026 08:49  Güncelleme: 09:36
Sapanca'da otobüs ve 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kazasında 1 kişi öldü, 3'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kaza, saat 19.30 sıralarında Sapanca ilçesi Anadolu Otoyolu'nda meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ile iki otomobil çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 1 kişinin öldüğü belirlendi.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatılırken, ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Sapanca, Sakarya, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bjk1968 bjk1968:
    kaza yapan firma vip mi bilgi verirmisiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
